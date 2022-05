Nacimiento: Dueños de camiones piden a familias que "reúnan víveres" debido a bloqueos

Diario La Tribuna conversó con el presidente de dueños de camiones Asotrans Nacimiento Daniel Hernández para abordar la movilización de conductores en la provincia de Biobío, donde comentó que “al minuto estamos apostados en la salida norte de Nacimiento esperando la respuesta del gobierno, ya que se ha dicho mucho pero la verdad de las cosas es que solamente tenemos una propuesta del gobierno, y esa propuesta no ha sido firmada”, precisó.

Junto con ello agregó que “estamos conectados con todos los otros puntos de movilización, por lo cual estamos llevando a cabo reuniones, y a medida que esto vaya avanzando nosotros lo vamos conversando con nuestras bases para ver qué medidas vamos tomando”, puntualizó.

Al ser consultado con las exigencias que están realizando como gremio del transporte en la zona, el presidente de Asotrans enfatizó que “mientras tanto que no tengamos nada firmado y si no acuden los militares a la calle y tenemos Estado de Excepción, no nos estaríamos levantando, por lo que la movilización sería de manera indefinida”, enfatizó.

En esa misma línea el dirigente gremial comentó que “hacemos un llamado a la ciudadanía, sobre todo a Nacimiento que siempre nos han apoyado en todo, que reúnan víveres porque no está pasando ni combustible ni víveres a ninguna parte por esta zona. Solamente están pasando insumos de primera necesidad lo que va al hospital por ejemplo como remedios, y vehículos de emergencia y buses. En la salida norte nosotros tenemos un tránsito fluido para vehículos menores, asi que no tenemos mayores problemas con la ciudadanía”, puntualizó.

Por último Daniel Hernández confirmó que, lejos de detenerse, la movilización está creciendo con la participación de conductores en otros puntos de la región. En este caso indicó que “se están adhiriendo colegas de diferentes puntos del país en la zona norte, en la parte de Cabrero igual, y otros empresarios que están sacando sus camiones para hacer presión”, finalizó.