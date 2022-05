Multigremial por violencia en Ralco: "Nos estamos convirtiendo en el Temucuicui de Biobío"

La multigremial de Biobío emplazó las delegaciones presidenciales regionales y provinciales a potenciar sus labores en materia de seguridad en la comuna de Alto Biobio, tras el ataque incendiario ocurrido en el fundo San Miguel, además de los cortes de ruta y enfrentamientos con carabineros la tarde de este miércoles.

En este caso, el presidente de la multigremial Biobío Jorge Guzmán hizo un llamado al alcalde de Alto Biobío y a las autoridades de gobierno a focalizar los esfuerzos en la seguridad en la zona. Junto con ello indicó que, con estos hechos, nos estamos convirtiendo “en el Temocuicui” de Biobío.

Guzmán indicó que “es una situación realmente muy lamentable. Lo Primero muy lamentable el incendio de la casa de la familia Wild, quienes afortunadamente no estaba en la casa ya que habían bajado a Los Ángeles, porque si no estaríamos hablando de otras consecuencias, además de toda la violencia que hubo ayer (miércoles) los enfrentamientos con carabineros, el derribar más de 30 árboles en el camino a Ralco, destruyendo infraestructura pública hacia una comuna y en donde deja a todo el mundo en una absoluta indefensión”, precisó.

Junto con ello abordó la compleja situación de conectividad en la comuna tras los árboles derribados, donde manifestó que “cualquier emergencia que requiriera el traslado de cualquier persona por una intervención en un hospital de mayor complejidad a la que tiene Ralco que es una posta no se podría realizar en estas condiciones, por lo que es inexplicable, en especial que el alcalde de la comuna no tome y se haga parte de esta situación exigiendo a las autoridades mayor presencia policial, mayor control, y porque no, Estado de Excepción para la zona”, enfatizó.

Junto con lo anterior, el presidente de la multigremial destacó que “realmente nos estamos convirtiendo en el Temucuicui de Biobío, y todos sabemos que eso es realmente malo, así que nuestra condena absoluta a estos hechos, nuestra solidaridad con la familia Wild, y por otro lado un llamado al alcalde de la comuna de Alto Biobío y a todas las autoridades y nuestra delegada de la región como de la provincia de Biobío a poner mayor foco en la seguridad de la zona”, finalizó.