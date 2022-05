¿Por qué hay un circo instalado en un terreno que tiene un letrero que lo impide?

Durante esta semana varias han sido las denuncias de los angelinos y angelinas que dan cuenta de la instalación de un circo en avenida Marconi, entre el Memorial de los Mártires de Antuco y el Polideportivo, lo que en un tiempo se conoció también como las canchas Montecea.

Por lo mismo, diario La Tribuna investigó el hecho, con las autoridades correspondientes. En primer lugar se consultó en la municipalidad de Los Ángeles, donde el alcalde, Esteban Krause explicó que “en ese sentido, ese terreno no está bajo la administración de la municipalidad, está bajo la Seremi de Bienes Nacionales, lo que nosotros estamos haciendo es tener la tutela a través de un comodato para poder ahí hacer un parque, que nos va a permitir tener otro espacio verde, pero en este momento la responsabilidad de cómo se ocupa es de Bienes Nacionales”.

Krause agregó que “nosotros conversamos con la gente del circo, le explicamos que no estaban en un terreno de la municipalidad y menos en un espacio público destinado a la instalación de circos, ellos ya estaban ahí cuando fuimos, lo hicieron rapidito, yo diría con las instalaciones, lo quiero decir con mucha franqueza, porque cuando uno se va a meter a la casa de alguien lo primero que hace es tocar la puerta y pregunta si puede entrar”.

Al edil se le consultó por el letrero instalado, quien sostuvo que “no tenemos tampoco las sanciones correspondientes, uno podría decir, lo vamos a multar por no obedecer la norma, pero en definitiva ese es un letrero que tenía como objetivo principal avisarles a estas persona que no se podían instalar, y hecha ya la falta empezamos a mirar si teníamos la sanción y no existe una sanción para la instalación y tampoco la podemos aplicar porque es un terreno privado”. El jefe comunal fue enfático en decir que él no está en contra de la instalación de los circos “yo creo que la vida circense es una actividad que se hace con mucho esfuerzo y sacrificio, nosotros no tenemos ningún inconveniente”.

Ante las declaraciones del alcalde de los Ángeles se le consultó a Bienes Nacionales, quienes respondieron a través de una declaración, indicando que “es importante destacar que en la eventualidad que se quiera hacer uso de propiedad fiscal para algún uso en específico, es necesario solicitar autorización de uso con la Seremi de Bienes Nacionales respectiva”.

En la misma línea, manifestaron que “en este caso en específico, el circo se encontraría ubicado en una franja que corresponde a la prolongación de una calle, por lo que su administración estaría a cargo del municipio. Pese a ello, comprometemos la visita de nuestros equipos técnicos para poder recabar toda la información necesaria y poder aportar solucionar este conflicto que está afectando la calidad de vida de los vecinos del sector”.