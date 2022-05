¡Más seguridad!: La exigencia de contratistas forestales que cortan la Ruta Cinco Sur

Cerca de las nueve de la mañana, los gremios de contratistas forestales se manifestaron en la Macrozona Sur y cortaron una serie de rutas en las regiones del Biobío y La Araucanía, esto tras los últimos hechos de violencia que se han registrado y que han dejado decenas de maquinarias quemadas.

Según datos proporcionados a diario La Tribuna por voceros del transporte forestal, algunos de los cortes de ruta se registraron en Arauco (Horcones), Curanilahue (La Mano), Duqueco (Ruta 5-Los Ángeles), en la comuna de Laja con nueve camiones a un costado de la ruta Q-90 km 26, quienes manifestaron que se quedarán en el lugar de manera indefinida. También se manifiestan en la Ruta 156 km 107, en la Ruta Q-180 km 23, en la comuna de Negrete, donde solo circulan vehículos menores por ambas rutas, manteniéndose alrededor de 50 camiones aproximadamente estacionados en el lugar.

Todo esto se produce luego del ataque ocurrido específicamente en la zona de Los Álamos, que dejó un saldo de 33 máquinas completamente destruidas en la provincia de Arauco y que fue adjudicado por la Resistencia Mapuche Lavkenche.

El presidente de la Federación de Trabajadores, Conductores y Operadores Forestales -Fetracalfor- Alejandro Jara manifestó que “acá en la zona cero de Duqueco, se encuentran los trabajadores y operadores forestales. La motivación de esta movilización es solo una, mayor seguridad para nuestros trabajadores, para nuestras familias, para nuestra ciudadanía, porque ya la violencia está llegando al interior de las ciudades”.

Jara agregó que “tenemos el apoyo de todos los conductores que están pasando por esta zona, apoyando nuestro movimiento, dándonos las gracias, ya que somos los trabajadores forestales que nos atrevemos a salir a las calles a solicitar el estado de excepción para darle tranquilidad a la ciudadanía”.

Ante la consulta de que lo que solicitan a las Autoridades de gobierno, el presidente de Fetracalfor expresó que “lo que nosotros transmitimos a las autoridades es que nos brinden la seguridad y el estado de derecho para mejorar la seguridad en la Macrozona Sur”.

En la misma línea, Fredy Rebolledo, gerente general de la empresa Mecharv S.A. comentó que “estamos acá defendiendo lo que hoy nos está pasando, que es la inseguridad en el sector, atentados a nuestros trabajadores y nuestras fuentes laborales, a nuestros equipos y a nuestra gente. Estamos acá para que el gobierno entienda que esta es una necesidad que tenemos acá en el rubro, en palabras simples necesitamos mayor seguridad”.

Rebolledo fue claro en señalar que “desde un principio hemos estado diciendo que acá nuevamente vuelva el Estado de Excepción, entendiendo que el gobierno está reacio a eso, por motivos que uno muchas veces no puede entender, acá igual podría existir un Estado de Sitio, porque el nivel de terrorismo y de guerra que nos estamos enfrentando en el rubro forestal ya paso todos los límites”.

El gerente explicó que “hoy se habla de derechos humano, y eso es lo que el gobierno no entiende, los derechos humanos tanto para para un lado como el otro deben funcionar, hoy nuestros trabajadores forestales no andan con armamento, pero si son agredidos con armamento, y si me preguntan de por qué hablamos de seguridad, es por necesitamos poder seguir trabajando y darle esa tranquilidad a nuestras gento y sus familias”.

DESDE EL GOBIERNO

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó hasta la región del Biobío para reunirse con trabajadores y contratistas forestales, quienes están preocupados por las condiciones de seguridad en las faenas y caminos por los que se trasladan. En ese contexto, el subsecretario manifestó que se les han planteado medidas que hasta ahora no se habían proporcionado para su protección.

La autoridad sostuvo que “las condiciones de seguridad, y las entendemos así, son para proteger a los sectores populares. Los que han paralizado y los que han conversado con nosotros, son trabajadores. Sus familias viven en Curanilahue, Los Álamos, Cañete, Mulchén o en Negrete. No son personas poderosas, son a ellos a los que tenemos que proteger”.

“Los hechos de violencia en la provincia de Arauco impiden que personas que no tienen vivienda puedan resolver su problema, porque no hay nadie que quiera ir a construir las viviendas sociales. También se impide constituir elementos tan esenciales para la vida de las personas como los proyectos de agua potable rural o los caminos”, sentenció Monsalve.