Angelino participa del programa de talentos The Voice Chile

Con el voto unánime de los cuatro jurados y coaches (Yuri, Beto Cuevas, Camila Gallardo y Gente de Zona), ingresó al programa de concursos The Voice, el angelino, de 35 años, Luis Rivas Poblete. Durante la transmisión de este lunes, los espectadores disfrutaron de la excelente interpretación de la canción Y cómo es él, del cantautor español José Luis Perales.

UNA VIDA LIGADA AL CANTO

Luis Rivas o Lucho, como le dice su madre, comenzó su incursión en la música a muy temprana edad. Esto, debido a que sus padres, Gloria y Luis, dos años después de que él naciera, el 30 de octubre de 1988, fundaron el grupo folclórico Maihuen de Los Ángeles, agrupación vigente hasta el día de hoy.

“La agrupación tiene 33 años y yo tengo 35, así que desde los dos años he sido parte. De pequeño tocaba instrumentos de percusión, pero entre los 13-14 años comencé con instrumentos de cuerda como el bajo”, comentó el artista.

A corta edad, Luis ya daba cuenta de su pasión por la música intentando ingresar al extinto programa de talentos Rojo, sin embargo, en esa oportunidad no logró su cometido y continúo desarrollando sus aptitudes en el grupo musical de su familia.

Una vez terminada la etapa de la enseñanza media, Luis sabía que su pasión era la música, pero las inseguridades que traía el estudiar una carrera relacionada a las artes lo terminó inclinando por una ingeniería. “Cuando salí del colegio no entré a estudiar música el primer año, pero después de casi un año estudiando ingeniería noté que no era lo mío”, contó.

Sus primeros pasos en la educación musical formal se iniciaron a los 18 años, cuando ingresó a estudiar Pedagogía en Educación Musical en la Universidad de Concepción. “Fue aquí donde mis compañeros me comenzaron a decir que tenía buena voz, que estudiara canto lírico. En ese tiempo no conocía mucho del canto lírico, pero comencé a interiorizarme en la materia hasta que ingresé a un taller lírico de ópera en Concepción”, señaló.

“En el taller alcancé a estar un año y mi profesor de canto me dijo que tenía buena voz y que podía postular al Coro del Teatro Municipal de Santiago. Todo esto sin mucha expectativa, porque llevaba poco tiempo estudiando canto lírico y todos los demás estudian cinco o seis años antes de lanzarse a la ópera”, confesó Luis.

Es aquí donde vino un hito que terminaría por cambiar drásticamente la vida del artista. “Postulé con solo un año de estudio y quedé. No alcancé a terminar la pedagogía en música, dejé la carrera botada y me fui a Santiago al coro municipal. Todo esto en 2010”, expresó.

Fueron seis años los que debieron transcurrir para que Luis ingresará al Ballet Folclórico Nacional (Bafona), mismo grupo al que pertenece en la actualidad. “Aquí todos los músicos deben tocar de todo, lo que te pidan, pero mi fuerte es la voz, entonces generalmente me hacen cantar”, comentó.

UNA NUEVA ETAPA

El artista angelino recordó que la primera vez que intentó postular a un programa de talentos no le fue como esperaba, sin embargo, el destino siempre da segundas oportunidades. “Ahora por la pandemia solo se requería un video y por eso postulé, porque si hubiera sido de estos casting, como eran antes, que hay que esperar entre tres a cuatro horas parado en una fila, yo creo que no lo hubiera hecho”, afirmó Luis en conversación con diario La Tribuna al ser consultado por cómo llegó a The Voice Chile.

Durante su participación, el angelino interpretó la canción Y cómo es él, del cantautor español José Luis Perales, logrando indiscutibles aplausos y la aprobación del jurado, en particular de la cantante mexicana Yuri, que será su coach en los siguientes desafíos.

Al programa llegó acompañado de su madre, Gloria Poblete y parte de su familia, quien en conversación con diario La Tribuna señaló que: “Nosotros sabemos la calidad de interpretación que él tiene. Para nosotros es lindo que se pueda proyectar, porque canta muy bien (…) Sabemos que le va a ir bien, estamos muy contentos también por eso”.

UN MENSAJE A LOS ARTISTAS ANGELINOS

“Les doy ánimo y fuerza, porque dedicarse al arte en general no es algo fácil pero se puede. Hay que tener ganas y convicción, hay que ser riguroso en cuanto a estudio y ensayo, porque siempre se puede. Si es tu pasión, hay que darle con todo (…) Quizás a veces en ciudades que no son capitales, como Concepción o Santiago, es más difícil surgir y poder vivir de esto, pero se puede (…) Siempre hay que tener convicción, hay que tener ganas y hay que ser dedicado”, concluyó el actual participante de The Voice Chile y artista angelino Luis Rivas.