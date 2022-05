Familias de casos sin resolver marchan para reclamar por lentitud en indagaciones

Su descontento por la demora en los procesos e investigaciones de la Fiscalía fue manifestado por las familias de emblemáticos casos judiciales de Los Ángeles, cuyas indagaciones aún no arrojan condenas y ni siquiera sospechosos.

Se trata de la desaparición de Karen Sepúlveda y la muerte de María Espinoza, Jordy Olivares y Andrés Salamanca en que sus parientes y amigos protagonizaron una marcha por las calles céntricas de la capital provincial.

“EL FISCAL NACIONAL TIENE QUE TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO”

Julio Villagrán Espinoza es hijo de María Espinoza, mujer que murió atropellada en un paso peatonal en Avenida Francisco Encina el pasado 10 de noviembre de 2020.

“Nos reunimos para marchar y protestar en contra de la fiscalía y su inoperancia ya que todas las familias sentimos que ellos se han burlado, no han hecho ninguna gestión para entregar una solución concreta a nuestros casos”, precisó.

De acuerdo a su propio testimonio, “mi mamá murió al ser atropellada y el responsable tuvo cero sanción, o sea, un año de suspensión de licencia y el pago de 600 mil pesos, lo cual es una burla para la familia y para la vida humana, ya que la vida no tiene valor”.

Villagrán precisó que lo que “nosotros buscamos e que alguien pueda investigarlos a ellos ya que ellos no han investigado de buena manera nuestros casos, en este caso ojalá el fiscal nacional pueda tomar cartas en el asunto, ya que es mucho el abuso en contra de las familias angelinas”.

CASO KAREN SEPULVEDA

Margot Martínez lleva más de tres años buscando dar con el paradero de Karen Sepúlveda, de quien se le perdió todo rastro desde que se trasladara a la zona del parque nacional Laguna del Laja.

“Estamos acá por el poco trabajo que se ha hecho con respecto a la desaparición de Karen. Lleva tres años y tres meses desaparecida, en donde sí se hicieron gestiones, pero lamentablemente no se ha dado con su paradero”.

A su juicio, “necesitamos que la fiscalía de Los Ángeles se ponga los pantalones y hagan un trabajo como corresponde, y que den diligencias para llegar a su paradero. En un principio se hizo todo mal, y por ende estamos en esta situación, donde han pasado tres años sin saber de Karen”.

PADRE DE JORDY OLIVARES

Edrei Olivares es padre de Jordy Olivares, el joven fallecido en un accidente de tránsito cuando su motocicleta fue embestida en la intersección de calles Colo Colo con Marconi el pasado 23 de junio del 2021.

Él también se sumó a este sentimiento de injusticia que manifestaron las familias de los otros casos sin justicia: “lo primero es demostrar el descontento que tenemos con el trabajo de fiscalía, y viendo también los resultados que se están tomando con otros casos donde hay miedo y temor a las decisiones que está tomando fiscalía”.

Para Edrei Olivares, “las personas que conducen y matan a otras personas no pueden seguir conduciendo, y teniendo el respaldo de la justicia y de la fiscalía. Necesitamos y exigimos que sea una justicia real, y que a estas personas se les quite la licencia de por vida y que no pongan en riesgo a más personas”.

CASO ANDRES SALAMANCA EN QUILLECO

Yocelin Riveros es hijastra de Andrés Salamanca, un adulto mayor del sector San Lorencito de la comuna de Quilleco. De acuerdo a las evidencias, el hombre falleció producto de diversos golpes.

La joven precisó que “él fue golpeado hace nueve meses, y estoy muy descontenta con la investigación ya que comenzó después de que fue golpeado, cuando el falleció, y no desde cuando fue ocurrió el hecho que lo dejó grave”.

Por lo mismo, añadió, “le pedimos a la fiscalía que se apuren, que avancen en el caso ya que dicen que la PDI no ha entregado unos antecedentes, pero la policía dice que sí, entonces queremos que sean claros”, finalizó.