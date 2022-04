Alto Biobío: Anuncian acciones legales tras corte de suministro eléctrico de cuatro días

La presentación de acciones legales en contra de quienes resulten responsables anunció la municipalidad de Alto Biobío y su alcalde Nivaldo Piñaleo luego de la interrupción del suministro eléctrico en gran parte de la comuna durante cuatro dias.

Según indicó el municipio, el Alcalde Nivaldo Piñaleo, en representación de la municipalidad de Alto Biobío, interpondrá las acciones jurídicas que sean pertinentes, por la grave afectación que ha sufrido el 100% de la población, producto de los constantes y numerosos cortes de suministro que no se justifican en lo referido a tiempos de reposición ni a golpes de energía, ya que ponen en peligro el equipamiento del hogar de las familias de la comuna.

En este caso el alcalde Piñaleo indicó que “estamos indignados con esta situación que no es nueva, tenemos a familias que han perdido artefactos, comida congelada e incluso remedios vitales, lo que me obliga a exigir que se nos respete como territorio, más aún teniendo grandes centrales generadoras, situación que no podemos seguir tolerando”, señaló el alcalde.

Según información recabada por la oficina de emergencia municipal, el problema se focaliza en la subestación Pangue, ubicada en la comuna, pero que, a la fecha de esta nota, no habría certeza de una solución inmediata, con lo que se acumularán cinco días de fallas en el servicio eléctrico de Alto Biobío.