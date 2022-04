Investigan “conflicto de interés” de ex Core: Votaba proyectos a favor de municipio donde prestaba servicios

Un informe de Contraloría dio a conocer que un ex consejero regional del Biobío –y actual director de la Dirección de Desarrollo Comunitario en Los Ángeles- habría tenido una “duplicidad” de funciones mientras se desempeñaba en el cargo, al estar también prestando servicios para la Municipalidad de Nacimiento, y en donde según el ente Contralor, votó a favor de proyectos de este municipio durante el desarrollo de su cargo.

Diario La Tribuna accedió a los detalles del informe del pasado ocho de abril de este 2022, donde se entregan detalles de las observaciones dadas a conocer por Contraloría, y donde detalló al menos 70 proyectos que fueron aprobados para la comuna, donde 59 contaban con el voto a favor del ex Core.

DETALLES DEL INFORME

Según Contraloría, el informe nació de una denuncia de un particular que daba a conocer que el consejero regional –en ese entonces- Daniel Cuevas “habría sido contratado bajo la modalidad de honorarios en la Municipalidad de Nacimiento, para desarrollar asesorías que, en la práctica, se materializaron en gestiones de lobby y en el voto favorable de proyectos en beneficio de esa entidad edilicia”, acusando un presunto conflicto de interés.

El mismo escrito señaló que “efectivamente don Daniel Cuevas Fuentealba fue contratado a honorarios, entre el 5 de marzo de 2018 y el 30 de junio de 2021, durante la administración del entonces alcalde don Hugo Inostroza Ramírez”, a lo que se agregó que “se verificó que seis días antes de asumir dicho cargo de elección popular (CORE), esto es el 5 de marzo de 2018, fue contratado a honorarios por ese ente edilicio, con el objeto de prestar servicios de apoyo profesional en la Secretaría Comunal de Planificación-Secplan-, estimando que dicha asesoría requería una dedicación de 33 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, manteniendo esa calidad contractual, en similares condiciones, hasta el 30 de junio de 2021, mediante la suscripción cuatro convenios anuales, en los que se pactó un honorario bruto mensual de un millón 200 mil, un millón 242 mil, un millón 276 mil 776 y un millón 311 mil 249 pesos, respectivamente.”

El reporte además confirmó que “entre el 11 de marzo de 2018 y el 30 de junio de 2021, se efectuaron 79 sesiones ordinarias y 28 extraordinarias, en las que se aprobaron un total de 70 proyectos en favor de la comuna de Nacimiento, verificándose la votación de don Daniel Cuevas Fuentealba en 59 de ellos”.

Otro de los puntos dados a conocer por Contraloría precisa que el ex Core debía “registrar el cumplimiento de su cometido, en los medios oficiales implementados por el municipio para el control”, sin embargo, en terreno se verificó que el contratado no dio cumplimiento a dicha obligación, lo que no permitió validar el cumplimiento de las funciones contratadas”, donde el ente contralor agregó que “dado que no es posible dar por acreditado un adecuado cumplimiento de los servicios contratados con don Daniel Cuevas Fuentealba y de acorde al criterio contenido en el dictamen Nº 146, de 2017, de este origen, corresponde que la Municipalidad de Nacimiento, establezca tales circunstancias, a través de los medios de verificación que sean pertinentes y útiles para tal efecto, disponiendo, en caso de resultar procedente, las medidas que en derecho correspondan, informando a la Contraloría Regional del Biobío sobre las acciones desarrolladas en tal sentido, en un plazo”.

RESPUESTA DEL EX CORE

Frente a los hechos que se indican en el informe de la Contraloría General de la República, diario La Tribuna contactó a Daniel Cuevas quien aclaró “primero, no fui contratado por el municipio para gestiones de lobby ni para votar favorablemente proyectos de ese municipio presentados al CORE, según contrato de honorarios que están en custodia en el municipio de Nacimiento, y que seguramente el contralor no tuvo a la vista”.

Como segundo punto expresó que “el cumplimiento del contrato se llevó a cabo en 100% según consta de los informes que se elaboraban mensualmente, y que también están en custodia por el municipio. Lo tercero es la asesoría y orientación para proyectos financiados por MOP, Corfo, Sercotec, Fosis, Sence y otros no eran recursos del Gore, y cuando lo eran, se aprobaban programas y cada institución se responsabilizaba para la aprobación de cada proyecto en particular, sin intromisión del Consejo Regional, por lo que ahí no existe inhabilidad”, apuntó Cuevas.

En otro punto, “lo cuarto es que se entrevista por el contralor a una funcionaria que no tenía rango superior y que no estaba interiorizada de la función que debía cumplir en ese departamento, en ningún caso era mi función preparar defensa de proyecto ante el CORE, por lo tanto esa es una presunción”. Además, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Administración de Gobierno Regional, ningún Consejero Regional puede tomar parte en la discusión y votación de asuntos en la que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tengan interés, cosa que no ha ocurrido en la especie”.

Junto con ello manifestó que “en la aprobación de proyectos enunciados por el Contralor, no he tenido allí interés, ni moral ni pecuniario. En tanto son proyectos que benefician a la comunidad, a mayor abundamiento, el 90% de los proyectos enunciados allí fueron presentados por organizaciones sociales y no por el municipio. Por lo tanto allí no corresponde inhabilidad alguna”.

Finalmente el aludido indicó que el informe del contralor –a su juicio- es imparcial, debido a que la investigación se hizo a una sola parte y sin consultar opinión o antecedentes que podría proporcionar la otra parte, por lo que en consecuencia realizará sus descargos en las instancias que correspondan.

MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO

Diario La Tribuna se contactó con la municipalidad de Nacimiento para abordar este informe, desde donde se indicó que “en atención a la solicitud de informe fundado de la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Nacimiento emitió un informe jurídico fundado respecto de una denuncia formulada por un particular, con reserva de identidad, que dice relación con el ex consejero regional Daniel Cuevas Fuentealba”.

En este caso se dio a conocer que “la denuncia efectuada se relaciona con los posibles conflictos de interés de la ex autoridad, dado que al ejercer su cargo de consejero regional, paralelamente fue contratado bajo la modalidad de honorarios por la Municipalidad de Nacimiento. El informe jurídico fundado acompañó todos los antecedentes del caso, y señala que don Daniel Cuevas Fuentealba se encontraba contratado bajo la modalidad de honorarios desde el 5 de marzo 2018 al 12 de julio de 2021, fecha en que presentó su renuncia”.

A lo anterior se agregó que “el informe jurídico del municipio concluye, en virtud de las disposiciones legales analizadas, que no corresponde a esta entidad edilicia efectuar un juicio de valor de las posibles faltas de probidad del denunciado, ni tampoco ejercer alguna medida disciplinaria frente a los hechos denunciados”.

Por último, el municipio manifestó que “desde que asumió la actual administración municipal, se ha verificado el adecuado cumplimiento de los servicios contratados y sus obligaciones inherentes, estando dispuesto el municipio en caso de resultar procedente, a tomar todas las medidas que en derecho correspondan y a colaborar con la entrega de los antecedentes que se dispongan”.