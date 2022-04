Familias se manifestaron en las afueras de tribunal por mal estado de sus viviendas 

Una reunión entre representantes de la constructora Manitoba y las 180 familias afectadas por las viviendas que han presentado daños estructurales de la etapa cinco de la Villa Portal Manos de Velasco se realizó la mañana de este lunes en el edifico del Juzgado de Letras de Los Ángeles, lugar donde los afectados realizaron una nueva manifestación debido a la situación que les afecta.

El presidente de la junta de vecinos de la Villa Portal Manso de Velasco etapa cinco, Luis Gutiérrez encabezó la manifestación en calle Valdivia, en donde indicó que “nosotros andamos acompañando a 180 familias que fueron citadas hoy al Juzgado por el abogado de la empresa Manitoba para entregar su testimonio, por lo que nosotros vamos a cumplir con lo que solicita la constructora”, indicó.

Al abordar la instancia en la cual estaban participando las familias, el dirigente indicó que “hoy (lunes) se realiza una prueba testimonial que solicitó el abogado a los vecinos, no sabemos la pregunta que le va a hacer directamente, por lo que están nuestros abogados al interior del juzgado para poder defenderlos y representarlos”, precisó.

IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE VIVIENDAS

El dirigente vecinal se refirió a –lo que a su juicio- fueron diversas irregularidades en la entrega de viviendas, donde comentó que “aquí está claro que la recepción de obras tuvo un error del porte del Titanic, y eso se nota porque son 254 viviendas, y en donde a mí me informan que revisan dos, y el resto de las viviendas no, por lo que claro, la constructora les presentó las viviendas que usaban como casas pilotos, pero el resto de las viviendas estaba en malas condiciones”.

FALLAS ESTRUCTURALES SIN SOLUCIÓN

El dirigente también abordó la actual condición de las casas, donde manifestó que “las viviendas tienen daño estructural, y el problema que más nos afecta en este momento es que se están fisurando las losas, los cerámicos se están partiendo de lado a lado, y eso indica que el elemento soportante esta fracturado, y ese es el miedo más grande que tenemos, aparte de los cortocircuitos y las fugas de gas que están presentando muchas de las viviendas de la etapa cinco”, enfatizó.

EN BUSCA DE UNA INDEMNIZACIÓN

Al ser consultado sobre las soluciones que buscan las familias afectadas, el presidente de la junta de vecinos enfatizó en “ellos no quieren que sigamos con la demanda, y ellos saben porqué, así que nosotros no les vamos a aceptar migajas, nuestras casas no valen 20 metros cuadrados de papel mural, tampoco valen un millón de pesos, nosotros vamos a llegar hasta el final, acá lo único que nos va a dejar tranquilos a nosotros es una compensación económica o indemnización que parte desde los 15 o 20 millones de pesos por cada propietario”, finalizó.

EMPRESA MARTABID

Al ser consultada la empresa Martabid por la querella presentada por los vecinos, se indicó que dicho procedimiento es parte de un “proceso judicial en trámite”. En función de lo anterior, desde la compañía se aseguró que no van a emitir declaraciones hasta que no haya un dictamen de la justicia.