Camioneros anuncian paro nacional por ataque a conductor en Macrozona Sur

En una declaración publica los Voceros de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones de Chile, informaron que debido a los lamentables hechos acontecidos últimamente es que nos vemos en la obligación de tomar las acciones necesarias para visibilizar las problemáticas que nos aquejan a todos.

Agregaron que “debido a los lamentables hechos acontecidos a un joven conductor en el sur de nuestro país no podemos estar ausentes en demostrar la molestia generalizada que hay no solo con los conductores y pequeños dueños de camiones, sino que también en la ciudadanía en general por distintos tópicos que nos aquejan a todos por igual sin distinción de clase, profesión u oficio, problemáticas que se vienen arrastrando lamentablemente desde hace tiempo y las autoridades no le han puesto un atajo con mayor celeridad”.

“Por el lado norte de nuestro país existe un descontrol total frente a la delincuencia, los inmigrantes ilegales (nosotros no estamos en contra los inmigrantes que vienen aportar a nuestro país y de forma legal), la inseguridad en nuestras carreteras, por otro lado está el sur con un incremento de actos de violencia hacia la integridad humana, la zona sur extremo la cual está con problemáticas tan serias como la conectividad tanto marítima como vial, bajo los mismos preceptos tampoco debemos olvidar Arica la puerta de entrada norte de nuestro país la cual está en una indefensión total frente a todas las problemáticas que nos están aconteciendo como rubro y nación”, sostuvieron.

Por último, manifestaron que “por esto y otros puntos nos movilizaremos en un paro de carácter nacional y de esta misma forma invitamos a todos quienes quieran sumarse, por tal motivo pedimos las disculpas necesarias y la comprensión a todas las personas que se verán afectadas de una u otra forma por esta movilización la cual consideramos justa y muy necesaria dado la situación actual en nuestro país”.

La medida comenzará el 26 Abril del 2022 – inicio 06:00 A.M