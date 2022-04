El 88% de los fallecidos por Covid-19 en Biobío no contaban con dosis de refuerzo

Considerando desde enero del 2021, cuando estuvieron disponibles las vacunas y hasta el 18 de abril de 2022, 2.814 de 3.202 personas fallecidas por Covid-19 en Biobío, es decir, un 88%, no contaban con dosis de refuerzo; mientras que 3.159 de los 3.202 decesos confirmados en la región, a igual período, que representan un 99%, no contaban con cuarta dosis. Dicho período se consideró tomando en cuenta que durante el año 2020 no existían vacunas disponibles.

Solo 388 de las personas fallecidas (12,1%) contaba con dosis de refuerzo y 43 (1,3%) con cuarta dosis, pudiendo tener algunos de ellos enfermedades de base o patologías concomitantes. Es importante indicar, además, que el 61% de las personas fallecidas en Biobío a igual período no contaba con esquema completo, correspondiente a primera y segunda dosis.

El Seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, señaló que “las cifras evidencian en toda su magnitud la importancia de la vacunación, advirtiendo que 88 de cada 100 personas que fallecieron por Covid-19 en nuestra región desde que estuvieron disponibles las vacunas no contaban con dosis de refuerzo y 99 de cada 100 no contaban con cuarta dosis, por lo que es un elemento primordial para evitar la enfermedad, disminuir su gravedad e incluso la posibilidad de fallecer a causa de ella”.

Defunciones por tramo de edad y provincia

Considerando también desde el año 2021, por edad, los grupos más afectados son los mayores de 80 años, con 36,5%; seguido por el segmento de 75 a 79 años, con 14,1%; el grupo de 70 a 74, con 12,7%; el segmento de 65 a 69, con 11%; y de 60 a 64 años, con un 9%. La mortalidad sigue disminuyendo a medida que se reduce el tramo de edad.

Por provincia, las defunciones totales se distribuyen, 2.025 en la provincia de Concepción, 428 en Arauco y 749 en Biobío.

“Al analizar los fallecidos totales también desde 2021 cuando estuvieron disponibles las vacunas, las estadísticas revelan, que la población más afectada son las personas de 60 años y más, que concentran el 83% del total de fallecimientos, lo que requiere seguir explorando mecanismos para que este grupo etario acceda a la vacunación, además de obligarnos como sociedad a una mirada más humana respecto a cómo el hecho de vacunarnos incide también en la salud del entorno”, añadió Barra.