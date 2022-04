Hasta 10 millones de pesos habrían pagado a sicarios por homicidios ocurridos en Los Ángeles

Pagos de hasta 10 millones de pesos se habrían efectuado por parte de bandas de narcotraficantes para cometer diversos asesinatos en Los Ángeles en el año 2021, principalmente entre los meses de octubre y noviembre, en diversos sectores de la comuna, según antecedentes entregados por el Poder Judicial.

En el informe se detalla que mientras que en el homicidio ocurrido camino a Cantarrana se habría ofrecido el pago de tres millones de pesos al autor de este crimen, en el asesinato ocurrido en el pasaje Los Guaraníes de Villa Las Américas se habrían pagado más de 10 millones de pesos. Otro de los homicidios, en tanto, estaría ligado a un conflicto entre bandas rivales.

Si bien la investigación fue clasificada como “secreta” por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial entregó detalles de al menos tres asesinatos ocurridos en la vía pública en la capital provincial, donde al menos cuatro sujetos, todos actualmente detenidos, habrían participado de estos hechos.

La información fue entregada en el marco de la revocación del dictamen en primera instancia del Juzgado de Garantía de Los Ángeles por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se acogieron tres recursos de apelación para la prisión preventiva a los sujetos identificados con las iniciales N.A.V.A; D.E.N.G; J.M.M.M.H y M.D.P.S, quienes fueron imputados como autores de tres delitos de homicidios calificados, uno de ellos por conflicto entre bandas rivales.

Según informó el Poder Judicial, tras diversos fallos unánimes resueltos por la Cuarta Sala del tribunal de alzada se lograron revocar las resoluciones apeladas, dictadas por el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, que estimó que no existían antecedentes suficientes para aplicar la privación de libertad a los imputados.

DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL

El tribunal de alzada consideró que en los casos “para estos juzgadores existen elementos de juicio idóneos y suficientes para configurar los supuestos materiales que exige la ley en el mencionado artículo 140, en lo que concierne al delito de homicidio calificado, estimándose que la calificante que concurre aquí (…) es la premeditación conocida, sin que hasta el momento se configure otra circunstancia distinta de calificación”, precisó.

En las tres causas, con voto en contra del ministro Muñoz López, el tribunal estimó que no se configura el delito de asociación ilícita formalizado, “(…) dado que los elementos que fueron aportados por el persecutor no son precisos y, por ende, resultan insuficientes para tales efectos”.

En esa misma línea se indicó que “teniendo en consideración la naturaleza, gravedad, características y forma de comisión del delito de homicidio calificado, su sanción legal probable y del hecho de haber actuado los agentes en grupo pandilla, conducen razonablemente a estimar que no es sino la prisión preventiva, la medida cautelar que es suficiente e idóneamente satisface en este particular caso, la necesidad de cautela, fundamentalmente para garantizar la seguridad de la sociedad. Por estas consideraciones (…) se revoca la resolución apelada del 12 de abril de 2022 dictada en audiencia por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que no dio lugar a imponer la medida cautelar personal de prisión preventiva”, razonó el tribunal.

HOMICIDIOS EN INVESTIGACIÓN

De acuerdo a los antecedentes entregados por el ente persecutor en la audiencia de formalización de la investigación, el primero crimen, se registró el 26 de octubre de 2021, en calle Manuel Rodríguez, camino a Cantarrana en la comuna de Los Ángeles, lugar donde el imputado A.J.L.P. y otros dos sujetos, por encargo de D.E.N.G. y N.A.V.A., quienes habrían ofrecido el pago de tres millones de pesos, abordaron a la víctima, Camilo Díaz Mendoza, quien iba en compañía de Víctor Albornoz Albornoz, y le dispararon en reiteradas oportunidades cuando se desplazaban en un vehículo. En este hecho, el primero falleció debido a la gravedad de las lesiones generadas por los impactos.

En tanto, el 15 de noviembre de 2021, en los momentos que la víctima, Víctor Fuentes Castillo, caminaba junto a un amigo por calle Los Incas de Villa Las Américas, comuna de Los Ángeles, el imputado de iniciales M.D.P.S. y otros tres sujetos se le acercaron en un vehículo y, debido a conflictos entre bandas rivales, le dispararon en reiteradas oportunidades, provocando su fallecimiento en el lugar.

Finalmente, el 26 de noviembre, J.M.M.M.H., en compañía de otros dos sujetos y por encargo de D.E.N.G. y N.A.V.A., quienes le ofrecieron la suma de diez millones de pesos, siguió y le disparó a Javier Lermanda Valderrama en un sector de la Villa Puerto Alegre de Los Ángeles, en los momentos en que se desplazaba por la vía pública. La víctima, conocida como “Jano Poison” falleció debido a las lesiones generadas por los disparos.