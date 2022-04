Con masiva convocatoria el astrónomo José Maza dictó clase magistral en Los Ángeles

Este martes, pasadas las once de la mañana, con una masiva presencia de estudiantes de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles y la comunidad angelina, se desarrolló la clase magistral de Bienvenida UdeC “Dibujando el cosmos”, a cargo del astrónomo nacional y doctor en Astronomía, con mención en astrofísica José Maza.

La actividad contó con el saludo inicial de la directora general del campus, la Dra. Helen Díaz, quien destacó la importancia de poder realizar nuevamente una actividad masiva para los estudiantes.

Minutos antes del acto, diario La Tribuna conversó con el académico quien señaló que “la verdad es que de Los Ángeles no conozco mucho, pero hace dos o tres años -antes de la pandemia- estuve en el Polideportivo dando una charla y firmando libros. Además, tuvimos una buena acogida y quedó pendiente de que algún día volveríamos. Y estoy muy contento de haber llegado, porque parece ser que los astros no estaban bien alineados”.

Maza agregó que su visita a la capital provincial tiene que ver que “en los últimos años, desde el 2018 procuro ir a lugares más remotos, incluso Los Ángeles es muy grande para lo que me gusta a mí, en el sentido que Chile está tan concentrado en pocas ciudades, he estado en ciudades grandes como Concepción, Temuco y Valdivia, pero ir a lugares que se salga de lo común es mucho más satisfactorio, ya que a mí me parece que Chile está en todas partes”.

Para el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999, “se debe motivar a la juventud, a los niños, y a las niñas a aprender matemática, física, para comprender el mundo. Desde cosas tan elementales, ya que yo encuentro que la educación en Chile comienza fallando por lo más básico, y por lo mismo, a los niños en primero básico hay que enseñarles a hablar, porque el tal solo hablar es un arte y pienso que está en decadencia”.

Ante la gran expectación que causó en Los Ángeles, el astrónomo de profesión explicó que “la verdad, es que a mí me sorprende, y eso es bueno, porque no creo que sea natural. Para el eclipse del 2019 se juntaron más de diez mil personas en el Estadio de la Serena, y es la charla más masiva que he dado, y yo creo que en Chile nadie lo ha hecho”.

La charla se organizó en tres partes, en la que Maza abordó temas como la mitología griega, las dimensiones del cosmos y la herencia de figuras como Aristarco, Eratóstenes y Arquímedes. Asimismo, el académico planteó temas como la división del tiempo y la organización del calendario.

Por último, el reconocido científico expresó, que con esta charla busca recuperar un conocimiento que ha permeado en nuestra tradición cultural, pero que, muchas veces, está ausente de las aulas. Así, indicó que pretende rescatar periodos claves dentro de la historia del conocimiento, pese a que hoy muchos de estos aspectos han sido descartados.