Familia por toma en fundo San Miguel a días de ultimátum: “Esperamos lo peor”

A días de que se termine el ultimátum de tres semanas entregado por encapuchados que protagonizaron una toma en el fundo San Miguel en la comuna de Alto Biobío, un equipo de diario La Tribuna se trasladó al predio que actualmente se encuentra con resguardo policial de carabineros para conversar con Otto y Phillip Wild, (padre e hijo) quienes son parte de la familia afectada por esta situación y quienes relataron lo complejo que ha sido dejar su casa por motivos de seguridad, declarando sentirse “abandonados” por la justicia, además de vivir con la incertidumbre y el temor de lo que pueda ocurrir este sábado 16 de abril, cuando se cumplen las tres semanas de plazo entregadas por los encapuchados para que la familia abandone el lugar.

Otto Wild hace más de 40 años llegó a la zona cordillerana donde formó su hogar, relató en la entrevista exclusiva con diario La Tribuna.

¿Cuándo llegó a la comuna de Alto Biobío?

“Yo venía el año 1975 a Los Ángeles en un proyecto de la FAO por el riesgo y la conservación de la cuenca del Biobío, y trabajamos juntos con el gobierno, el SAG y también había una idea por la conservación, porque uno era el riego debido a que la reforma agraria había dejado todo un poco revuelto, pero también la conservación, y de esa fecha parte todo. El proyecto era del 75 al 77, y las últimas semanas nos fuimos a despedir de nuestros amigo, y ellos nos contaron que había un fundo que era de una persona de edad que había pasado por la reforma agraria y tenía también problemas de salud, por lo que quería deshacerse y me dice, y a mí me encantó todo y nos enamoramos de esta zona, hasta hoy día”.

¿Cómo le ha afectado la toma de su terreno estas últimas semanas?

“Bastante, porque además yo tengo la presión alta, entonces el primer día me tuvieron que llevar a la posta para tomar la presión y todo. Esto es malo, pero la idea es no dejarlo así, además que lo tenemos legalmente, los papeles y todo están en orden, pero tampoco no queremos que nos maten, por lo que yo pienso que eso no vale la vida, pero igual no queremos dejarlos así nomás ya que hicimos mucho empeño ya que cuando llegamos era como un desierto acá arriba, nosotros empezamos a sembrar trigo, avena, a hacer empastadas y también participamos del plan de manejo del bosque nativo de Conaf, por lo que hicimos todo lo que se puede hacer, y ahora recién empezamos a preparar la tierra para sembrar, pero ahora eso no sé cómo seguirá”.

¿Cómo ha sido su relación con las comunidades de la zona?

“Siempre muy buena, habían muchos que trabajaron en las cosechas con nosotros, había un viejito que nos ayudó todo el tiempo, venía a hacernos fuego, a ayudarnos en el bosque y es una muy buena persona, y también trabajamos con los hijos de él, y además como dijo mi hijo él ha ayudado a trabajar la tierra para ellos”.

¿Qué llamado realizan ustedes a las autoridades encargadas en materia de seguridad?

“Esperamos, pero usted sabe que esto es un arma de doble filo porque dicen que nos protegen, pero que garantías tenemos, y como le digo, al principio parecen que utilizaban pura honda, pero ahora empezaron con balazos y armas”.

Otto Wild

LOS PRIMEROS MESES DEL CONFLICTO

En tanto, Phillip Wild indicó que la escalada de violencia fue en aumento.

¿Cuáles fueron los primeros ataques que se registraron en el fundo?

“Hace cinco años nos hicieron un atentado y quemaron las caballerizas, hubo cinco caballos muertos quemados, los talleres, instalaciones, fardos para los animales, y ese fue el primer ataque”.

Antes de esto había un buen trato entre ustedes y la comunidad, ¿Qué labores desarrollaron en la comuna?

“Nunca he entendido porque nos atacan de esta forma brutal ya que justamente trabajamos con fundaciones que apoyan al pueblo indígena con trabajos agrícolas donde fuimos a trabajar a potreros, hicimos casas subsidios también y varios trabajos particulares para ellos. También antes cuando los inviernos eran más crudos todavía por caminos muy malos, me llamaban en las noches si podíamos ayudarles a sacar los vehículos, y nunca me faltaba la buena voluntad y en poder ayudarles en alguna manera”.

¿Fueron advertidos anteriormente de que se tomaran el fundo?

“En realidad no supimos de nada, el sábado en la madrugada estaban ahí instalados al otro lado, y empezaron a cortar el camino al acceso principal, entonces ahí nos dimos cuenta de que algo estaba pasando hasta que se acercaron a nosotros para conversar, y ahí nos contaron de que querían tomar el campo. Nos dijeron que nosotros ya habíamos explotado lo suficiente el campo, que era el campo de ellos, de sus abuelos-abuelos, pero esa historia eso no cuadra ya que ellos nunca vivieron en nuestro campo, y de ahí dijeron que no querían discutir, no querían negociar y nos daban tres semanas para sacar nuestras cosas, y eso cambió ahora ya que no puedo sacar mis cosas ya que se me vienen encima, y que cuando terminaran las tres semanas a la buena o a la mala teníamos que salir”.

¿Cómo recibieron esa amenaza como familia?

“Es muy complicado porque no sabemos qué va a pasar esta semana y este sábado que viene, y no tenemos ni idea que pasará, por lo que esperamos lo peor. Ahora de la justicia, lo que esperamos es que salgan ya que el propietario puede exigir que salgan de su terreno, ya que es igual a que cuando entran a tu casa y ahí uno llama a la policía para que saquen a las personas que no tienen nada que ver, así que eso uno espera, pero nosotros quedamos abandonados, donde claro que tenemos ayuda de la policía que nos apoyan para nuestra seguridad, pero uno no puede decir que con esta seguridad esta como para seguir siempre, porque la policía no puede intervenir, y si alguien alguna vez disparaba era cuando fue el desalojo, ahí se dispararon de los dos lados y fue como una mini guerra, fue terrible, y por eso uno se siente muy inseguro”.

¿Hay sectores a los cuales no puedes ingresar debido a que se encuentran los encapuchados?

“Hay caminos en el campo cortados para que yo no pueda acercarme a mis galpón donde tengo mis cosas privadas como herramientas. Ahora recién hablé con la policía para ir a ese galpón a sacar un par de cosas que quiero salvar de que no me las quemen, son cosas personales y no son ni de tanto valor pero son mis cosas, pero la policía nos dice que mejor no vayamos porque se pueden poner muy violentos”.

¿Cómo han vivido como familia esta toma violenta de su propiedad?

“Con la familia es muy triste la situación porque el hijo anda de repente llorando y dice que quiere ir a su casa, y no entiende porqué pasa esto, y sólo incluso solo de él nace y dice que no quiere que la gente mala le quite su casa, y uno no sabe cómo explicarle eso, porque uno no puede decirle que anda gente enmascarada quitándonos el fundo, y rescatamos un par de cosas porque, como dije, estamos pensando en el sábado que viene y donde esperamos los peor, y lo peor puede ser fuego o no sé qué, así que tenía que rescatar varias cosas de mi casa y las tengo bajo una lona donde un amigo, y también vivimos cuando no estamos en la casa donde un amigo, y si no tenemos más la casa, vamos a estar viviendo entre casas u otros amigos o parientes, y es muy complicado para la familia, porque uno no puede de un día para otro plantar la casa en otra parte”.