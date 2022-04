Familia de fundo San Miguel confirmó nueva toma: “Se fueron un rato, ni siquiera media hora”

Menos de media hora habría durado el desalojo de encapuchados en el fundo San Miguel (Alto Biobío) luego del despliegue policial realizado por Carabineros, en cumplimiento de una orden emanada por fiscalía. Así lo denunció la familia afectada que, además de confirmar el antecedente, aseguró que aumentó el nivel de violencia del grupo que protagoniza esta toma.

Diario La Tribuna conversó con Philipp Wild, hijo Otto Wild, dueño del predio afectado, quien relató la compleja situación que vive la familia que ha estado marcado por la ocupación del predio y múltiples disparos en las cercanías, además de ataques con piedras.

RELATO DEL AFECTADO Y AUMENTO DE VIOLENCIA

Wild relató que “el desalojo no era tan planificado ni bien terminado, porque realizaron el desalojo, me entregaron el campo, pero después estaban todos de nuevo aquí. Quizás se fueron un rato, pero ni siquiera media hora. El problema es que antes del desalojo estaba todo tranquilo, entre comillas, porque por lo menos me dejaban vivir ahí, pero después del operativo quedó la cantá”.

Según sus palabras, ahora hay “disparos y piedrazos. Uno está esta sólo aquí con cuatro policías que no pueden disparar ni defenderse, asustados. A uno lo mandan a la casa a esconderse, entonces es terrible eso, uno pasa mucho miedo”.

Phillip Wild además relató que la situación ahora es mucho más compleja ahora debido a que los encapuchados ahora se encuentran más cerca del lugar en donde ellos habitan: “ahora avanzaron más para acá, antes estaban en un sector con una distancia discreta, pero ahora están encima y no puedo ir a mis galpones ya que ellos lo tienen todo dominado”.

FUNDO SAN MIGUEL NO ES TERRENO INDÍGENA

El afectado también se refirió a la postura de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) sobre el fundo San Miguel. “Me quieren tomar el campo pero lamentablemente ni siquiera se puede vender a la Conadi o algo así, la Conadi dice que no es tierra indígena y uno está ahí entremedio, si es muy complicado porque si queremos vender pero no podemos vender. Ellos quieren tomar la tierra por una razón equis, pero nunca ha sido de ellos. Aunque dicen otra cosa, eso no es así”.

Recordó que “hace cuatro años nos han quemado todo en ese fundo, caballos, caballerizas, un taller, fardos, todo, y es muy difícil ya para vivir ahí. Uno antes no sabía que hay un problema tal, sino yo jamás, jamás nos habríamos puesto ahí”.

“En ese lugar antes no existía ni luz ni nada. Nadie quería vivir ahí, nadie se interesaba por ese lugar, pero ahora que lo trabajé por 20 años y está lindo, ahora todos lo quieren”, afirmó.

Philipp Wild comentó que “espero que esta locura termine luego, porque podemos salir heridos en esto, y hasta ahora sólo son cosas materiales las que se rompen, cosa que tampoco me agrada, pero el día de mañana podría ser mi hijo que podría estar muerto”.

COMUNERO PEHUENCHE LESIONADO

La delegada presidencial de la provincia de Biobío, Paulina Purrán, confirmó durante la mañana de este viernes que hubo un comunero pehuenche lesionado en los enfrentamientos que se registraron durante el de desalojo del fundo San Miguel, que fue tomado en el sector Callaqui.

Al ser consultada sobre este tema, la autoridad indicó que “tenemos a una persona con lesiones leves, y a tres carabineros que están con lesiones, y que fueron dados de alta ayer por la tarde. El lesionado es un comunero”.

Pese a lo anterior, aseguró que “para nosotros, como gobierno, es fundamental buscar todas las instancias de diálogo posible. Estamos trabajando para entregarle soluciones a las familias que están en estos fundos, a ambas partes para llegar a acuerdos en conjunto. Para nosotros es fundamental buscar estas instancias de diálogo y para que la violencia no se siga replicando, y por eso hemos estado allá donde ocurren estos hechos”.