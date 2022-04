Seremi Vivanco: “Es un hito que Biobío tenga representación tan marcada en el gabinete”

Eduardo Vivanco asumió hace una semana como secretario regional ministerial de Gobierno, uno de los roles claves de la administración presidencial de Gabriel Boric por cuanto su labor se remite a dos tareas fundamentales: divulgar la acción gubernativa y tener retroalimentación con la comunidad y las organizaciones sociales.

Vivanco, militante histórico del Partido Radical, era el tercer vicepresidente nacional de la colectividad cuando recibió el llamado que lo ratificaba como parte del gabinete regional que lidera la delegada presidencial Daniela Dresdner. Entre otros cargos públicos, ha cumplido funciones en los municipios de Mulchén, Quilaco y Alto Biobío, fue jefe de área de Indap y fue parte de la Delegación Provincial Biobío de la Seremi de Salud.

Desde el punto de vista profesional, es médico veterinario egresado de la Universidad Austral y licenciado en Gerencia Social y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Pero ante todo, como él mismo lo señala, es un angelino. “Toda mi vida profesional, política y familiar la he hecho desde esa posición geográfica y es importante porque hay muchos territorios de nuestro país que necesitan visualizarse y que su voz llegue también a la toma de decisiones de los gobiernos. Esto es un gran avance, porque podemos lograr bastante más con una mirada local”.

En una entrevista con radio San Cristóbal, la primera que ha otorgado en la región en su condición de seremi de Gobierno, se manifestó “muy agradecido de la confianza que depositó el Presidente Gabriel Boric, la ministra (Camila) Vallejo en mi persona para asumir esta cartera aquí en representación de la en la seremi de Gobierno”.

Pese a las críticas a los nombramientos de algunas figuras de la ex Concertación, aseguró que el Presidente Boric “fue mucho más visionario y le da una solidez y una base social mucho mayor a los cambios que se quieren introducir. Hay una coalición que ganó y que, en alguna medida, marca las prioridades pero también se adhirió otra coalición, con otros partidos políticos y otros movimientos que le han dado también mayor solidez, mayor impulso.

Para Vivanco, “esa es la mirada con que hay que quedarse yo creo que eso es lo relevante porque estos procesos de cambio necesitan una amplitud enorme para poder sustentarse y avanzar lo máximo posible en estos procesos de cambios”.

A su juicio, “es una gran responsabilidad tener que representar nuestra zona en el gabinete, hacerlo bien en una cartera que es tremendamente compleja, las comunicaciones que son delicadas, son complejas, son polémicas”.

Sin embargo, puso acento en el hito “de tener una representación de nuestra provincia tan marcada en el gabinete (hay otros dos seremías que están en manos de representantes de la zona), lo que da señales políticas de que efectivamente se quiere estar distribuido de una forma más homogénea para escuchar a las distintas organizaciones a través de nosotros y así afinar y refocalizar las políticas públicas o cómo van aterrizando en los territorios más distantes en concreto”.

ROL DE LA SEREMI DE GOBIERNO

Puntualizó que dicha repartición “es el eje central de las comunicaciones del Ejecutivo, es la voz del gobierno en términos de sus políticas públicas. Es un poco más que la voz porque las comunicaciones siempre van en dos sentidos, es lo que el gobierno quiere expresar en términos de políticas públicas hacia la ciudadanía, los anuncios, lo que viene, ese tipo de cosas, pero también escuchar, a la sociedad civil principalmente, a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), que depende de la Seremi de aquí”.

Se trata, explicó, “de escuchar a las organizaciones sociales y también a las autoridades, ponernos al servicio de ellos también como asesoría comunicacional, tratar de conectarnos con las entidades de base, porque la tarea principal de la Seremi de Gobierno es escuchar a la ciudadanía y transmitir cómo ellos perciben las políticas públicas en sus propios territorios y en todo el territorio.

Para Eduardo Vivando, lo fundamental es desplegarse en el territorio para llegar a todos los rincones: “partimos por lo más fácil que es la capital provincial, pero la idea es recorrer las distintas comunas”.

El flamante seremi de Gobierno aseguró que “siempre he sido una persona que me he desplazado mucho por toda la región pero, en particular, por la provincia, por lo tanto comparto esa visión de que, de repente, algunos territorios sienten cierto abandono y marginalidad, especialmente en algunas comunas más pequeñas”.

La autoridad refrendó su compromiso de “preocuparse preferentemente porque (las comunas pequeñas) tienen que estar integradas también a todo el proceso de construcción de un Chile diferente que se está haciendo a través de la oferta programática que hizo este gobierno.

PROCESO CONSTITUYENTE

Al ser consultado sobre la forma en que se divulgará el proceso constituyente, particularmente en el plebiscito de salida para aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución, Vivanco aseguró que no hay “una decisión tomada respecto del cómo”.

Sin embargo, precisó que los anuncios hechos por el Presidente Boric “claramente indican una alta relación entre la construcción de la nueva Constitución del programa de gobierno y el ejecutivo como tal”.

Por lo tanto, añadió, “se van a hacer acciones para difundir la importancia de este proceso, de participar e informarse y, seguramente, divulgar las medidas concretas que quedarán en el texto definitivo. Hoy en día hay mucho ruido respecto de cosas que se dicen pero que finalmente no quedan en el texto final, por lo tanto, una vez terminado ese proceso que hay que informar a la gente para que tome una decisión informada y no solamente a través de un slogan, frases cortas, o memes”.