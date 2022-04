Nuevo retén para Rucalhue: Hasta dos años podrían demorar las obras de reconstrucción

Un mínimo de dos años tendrán que esperar los vecinos de la localidad de Rucalhue, en la comuna de Quilaco para dar inicio a un proyecto que permita la reconstrucción de un cuartel policial, según se informó en un encuentro con autoridades para abordar la solicitud de un nuevo el cuartel policial, tras la destrucción del cuartel producto de un incendio.

En la reunión participaron dirigentes vecinales junto al alcalde, Pablo Urrutia, el senador Gastón Saavedra y el general jefe de la Octava Zona de Carabineros Juan Pablo Caneo, quien conversó con diario La Tribuna respecto de las distintas instancias de diálogo y las soluciones temporales para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la zona.

UN PROYECTO EN ANÁLISIS

En particular, el general Juan Pablo Caneo indicó que “hoy día fui invitado por el alcalde a participar de un conversatorio con los vecinos porque tienen muchas dudas respecto de las condiciones en las que se encuentra actualmente el cuartel donde funcionaba el retén Rucalhue y que fue objeto de un incendio. Ellos tienen muchas dudas respecto a la futura construcción, fechas, plazo, materiales, por lo que manifesté la información que yo tengo, y espero haber sido lo suficientemente claro para que ellos se queden tranquilos de que el retén obviamente se va a reconstruir, lo ideal es que sea en el mismo lugar. Ahora estamos esperando el trámite asociado a los seguros, por lo tanto, no existe la posibilidad de adelantar o atrasar los procesos, sino que esperar que estos avancen de acuerdo a los tiempos que se mantienen al efecto, y posteriormente ya vamos a trabajar en el proyecto contando con los recursos que va a venir de la propia indemnización que viene de la compañía de seguros”, precisó.

EL general Caneo además abordó las soluciones temporales que adoptará la institución para los funcionarios policiales de la zona. En ese sentido comentó que “yo me comprometí a la instalación de un módulo de habitabilidad, de forma que los carabineros puedan acceder a baño y a otras condiciones que les den una buena calidad de vida mientras estén realizando sus servicios de permanencia en el retén, por cuanto también existen otros servicios de patrullajes que son externos, afuera del cuartel, que los realizan pero con base en la tenencia de Quilaco que queda muy cerca de acá, por lo tanto el gran problema que tenemos que solucionar es lo relativo a la habitabilidad del carabinero que queda de permanencia en el antiguo edificio donde funcionaba el retén”, puntualizó.

Al ser consultado sobre los plazos estimados para la instalación de este módulo en la localidad de Rucalhue, el general Caneo expresó que “en el corto plazo, no le podría decir porque depende de cuándo podamos levantar los escombros, una vez que la compañía de seguros nos levante la prohibición”, enfatizó.

ALCALDE DE QUILACO

Por su parte, el alcalde de Quilaco Pablo Urrutia se refirió a la visita de la autoridad policial a la comuna, donde comentó que “estuvimos con el general recorriendo la comuna, hay que ser claro que, en esta invitación, nos ayudó la diputada Joanna Pérez y el senador Gastón Saavedra para tenerlo presente, y el compromiso que queríamos nosotros principalmente es la seguridad para la gente de Rucalhue, la seguridad para la gente de la comuna y el retén que se reconstruya acá, por lo que se ofreció un retén nuevo pero se va a demorar, pero mientras tanto vamos a tener una solución muy pronto con un container para que puedan trabajar los carabineros de manera digna”, indicó.

UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS

El presidente de la Junta de Vecinos de Rucalhue y presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilaco Luis Paredes luego de la reunión manifestó que “la sensación que me queda es que vamos bien, como él dice de que vamos a tener un container institucional para mientras para que carabineros esté más cómodo, porque si bien se escuchó la crítica que le hice, en donde carabineros no está trabajando de la forma más cómoda (…) En estos momentos no tienen luz eléctrica, no tienen dónde cargar un celular, no tienen donde cargar su computador para trabajar, no tienen siquiera un asiento para atender a una persona que vaya a hacer una denuncia, entonces vieron que no le gustó mucho la pregunta pero hay que decir las cosas de manera directa, pero la sensación es que vamos bien”, precisó.