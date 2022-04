Rechazo total a nueva central hidroeléctrica en el río Biobío: Entre Los Ángeles y Mulchén

A calificación ambiental ingresó el proyecto “Central Hidroeléctrica San Carlos”, perteneciente a la empresa Innergex, que contempla 154,4 MW de capacidad instalada, con una inversión estimada de US$420 millones, el cual busca emplazarse, en el límite de las comunas de Los Ángeles y Mulchén, provincia de Biobío.

Según el Estudio de Impacto Ambiental, la iniciativa considera la construcción de una central hidroeléctrica de pasada, con capacidad de regulación intradiaria, y caudal de diseño de 750 metros cúbicos por segundo, “asociado a recursos hídricos del río Biobío, localizado a 1.200 m aguas arriba en línea recta del antiguo puente de la ruta 5 sur”.

El proyecto contempla tres estructuras principales, que manejan el cauce del río Biobío por medio de un muro de cierre y barrera fija a la ribera derecha y otro muro de cierre por la ribera izquierda; para el control de las crecidas del río se incluye una barrera móvil y una casa de máquinas al costado izquierdo que alberga las unidades de generación.

Según lo declarado, estas estructuras configuran un espejo de agua que tiene como objetivo elevar el nivel de las aguas para obtener la altura necesaria para hacer girar las turbinas hidráulicas acopladas a los correspondientes generadores eléctricos. En la casa de máquinas se alojarán tres turbogeneradores, de los cuales dos son unidades principales compuestas por turbinas de tipo Kaplan y una secundaria, llamada turbina ecológica, la cual también es del tipo Kaplan y usará el caudal ecológico»

De acuerdo con la Evaluación de impacto ambiental, “la unidad secundaria, descarga las aguas en forma lateral, al pie de la barrera móvil, mientras que las unidades principales descargaron en el canal de restitución, que se desarrollará en forma paralela al cauce natural”.

La energía generada será evacuada a través de una subestación eléctrica al costado de la Casa de Máquinas y se incorporará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por medio de una línea de Alta Tensión (LAT) de 0,65 km que empalma a la a Línea San Carlos con la subestación Mulchén.

Se estima que la fecha probable para el inicio de ejecución de las obras será a inicios de 2024 y durante su etapa máxima de construcción espera crear hasta 896 empleos.

REACCIONES LOCALES

El alcalde de Mulchén, Jorge Rivas fue una de las autoridades que alzó la voz indicando que “rechazamos categóricamente la instalación de la represa en el río Biobío, denominada San Carlos, porque efectivamente con el pasar de los años este río que lleva además el nombre de nuestra región, como también nuestra provincia, ha sido intervenido de manera muy compleja con la intervención de diferentes represas”.

El edil explicó que “uno podrá estar de acuerdo con que el país necesita energía, porque también uno podrá estar de acuerdo que esta misma energía también contribuye a un beneficio para las comunas en especial las de la provincia, donde se genera la energía que se distribuye a través del sistema interconectado a todo nuestro país, esos beneficio lamentablemente uno no los ve, los esperarías, pero por lo que no estamos de acuerdo es la manera salvaje que se está intervenido el cauce del río Biobío, es cosa de subir hacia la Cordillera y no se cuenta como la naturaleza ha sido afectadas, y por lo tanto, Creo que debemos seguir sumando fuerzas para seguir defendiendo nuestro medio ambiente”

Rivas agregó que esto se suma, por cierto, a la crisis hídrica que estamos viviendo y con ello el problema ahora es más complejo”.

En la misma línea, el senador por la región del Biobío, Gastón Saavedra, comentó que “no debe llevarse a cabo, porque en nada ayuda a la creación de una matriz energética para la región del Biobío y para el país de carácter sustentable, porque se sigue desviando y reduciendo su cauce y por tanto provocando efectos demoledores sobre la flora y fauna del río Biobío, y con un impacto en la salida en la boca en la comuna de Hualpén”.

El representante de la cámara alta fue categórico, “debemos caminar hacia la sustentabilidad, y por tanto, la creación de otras centrales con otros elementos como el aire o el mismo sol o mareomotriz en la región para tener una matriz energética para la región, y evitarnos problemas en la comuna de Mulchén, que sería la que sentiría los mayores efectos en el sector agrario y en la vida en general”.