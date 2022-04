Convencionales del distrito 21 responden por encuestas que otorgan ventaja a la opción “Rechazo”

La divulgación de tres encuestas durante el pasado fin de semana que, de manera preliminar, otorga como ganadora a la opción “Rechazo” en el plebiscito de salida por la propuesta de nueva Carta Magna, generó reacciones en los convencionales constituyentes del Distrito 21.

Los resultados de los sondeos de opiniones se producen cuando aún restan poco menos de tres meses para concluir el trabajo del cuerpo colegiado, que deberá entregar una propuesta de Constitución.

El plazo expira el 4 de julio, luego de lo cual se debe llamará a un referéndum para decidir si se aprueba o se rechaza el texto acordado por los convencionales constituyentes.

Al respecto, Javier Fuchslocher, representante del distinto 21, consideró que “como Convención Constitucional debemos revisar en las diferentes áreas el resultado de las encuestas”, haciendo hincapié en que “debemos mejorar comunicacionalmente y en cómo abordamos los temas que realmente le interesan a la ciudadanía, como los derechos sociales que se revisan más en detalle en esta semana”.

Reconoció que esta primera parte ha sido “compleja, de difícil comunicación por el contenido técnico jurídico no fácil de resumir de manera sencilla”, pero insistió en que “lo realmente importante es cómo este rompecabezas se va armando en la medida que las comisiones van entregando sus insumos, que éstos va pasando por el pleno y luego terminan en el borrador de nueva constitución”.

A su juicio, “hay que reforzar los esfuerzos por informar a la ciudadanía, por abrir mayores canales de comunicación y que las comunidades tengan espacios de diálogo respecto del proceso constituyente y así combatir la desinformación desde el sector del Rechazo que se incrementará cada día a medida que se acerque el 5 de julio y el plebiscito de salida.

Sin embargo, también tuvo palabras de crítica a los sondeos recordando que el plebiscito de entrada indicaban un empate entre la convención con elección de todos sus integrantes y aquella de tipo mixta (incluía legisladores en ejercicio), lo que “ciertamente no sucedió”.

Para la convencional constituyente Paulina Veloso, la pérdida de apoyo del trabajo del cuerpo colegiado y el alza para la opción del rechazo “obedece a que netamente dentro de la Convención se ha errado en el foco. No están en el centro aquellas materias que interesan a la ciudadanía”.

Precisó que si “recién ahora se están comenzando a debatir estas materias en la Comisión de Derechos Fundamentales y la verdad es que la ciudadanía siente también que se está creando una constitución para el 10 o 12% de chilenos y no para el resto de la ciudadanía”.

LAS ALARMAS DE BARCELÓ

Quien expresó su alarma por los resultados de los sondeos de opinión fue el convencional del distrito 21, Luis Barceló. Según sus palabras, “las encuestas aquellas son serias. En general, su historia es correcta en que se generan y en el acierto de sus resultados”.

Desde esa perspectiva, aseguró que las conclusiones son “alarmantes (…) y la explicación no está en echarle la culpa al sector que está en contra de la nueva Constitución, sino es cosa de ver lo que sucede en la misma Convención”.

Para Barceló, “en un principio hubo posiciones muy radicalizadas que no son las que le interesan a la gente, sino que son respuestas de grupos de interés identitario”.

A su juicio, “el estallido social tuvo causa los problemas de los derechos fundamentales, y particularmente, los derechos sociales, como salud, educación y vivienda pero esos temas se fueron desdibujando en la medida que muchos convencionales los fueron dejando de lado, preocupándose de sus respuestas identitarias parcializadas. Eso fue generando una situación de rechazo”.

También aseguró que existe “una campaña de desprestigio en contra de la Convención: “Por ejemplo, el tema de los fondos previsionales que fue muy divulgado en el sentido que no se aprobó una norma para impedir una supuesta expropiación, la verdad es que eso no forma parte de ninguna constitución en el mundo ni forma parte del horizonte de lo que vaya a suceder. Tampoco se podía hacer porque no distinguía el destino de los fondos”.

A su juicio, “ahora se está trabajando mucho en los derechos sociales para dar respuesta y solución a los problemas que ocasionaron el Estallido Social a fin de establecer un estado social y de derechos en Chile”. “A través de las podas en los textos, en las mejoras en el pleno y en las comisiones, estamos más contentos porque creemos que será un texto razonable, escrito por todos los chilenos y que merece ser aprobado”, añadió.