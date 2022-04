Comité adelanto Paillihue Sur ante opción de nueva comisaría: “La decisión la tiene carabineros”

Dirigentes del sector sur de la comuna salieron al paso de las declaraciones realizadas la semana pasada por parte del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, en donde anunció la agilización del proyecto que busca subir de categoría a la subcomisaria de Paillihue.

Diario La Tribuna conversó con el presidente del Comité de Adelanto Paillihue Sur, Álvaro Vallejos, quien abordó este proyecto que se arrastra de años por parte de la comunidad y donde consideró que –debido a la explosión demográfica del sector- se requiere de mayor cantidad de recursos humanos en materia de seguridad pública.

“LA DESICIÓN LA TIENE CARABINEROS”

En este caso, Vallejos comentó que “nosotros estamos esperanzados de que esto pueda lograrse, esto es una aspiración que se lleva desde hace bastante tiempo, pero técnicamente la decisión la tiene carabineros, y la comunidad en este caso puede hacer presión mediante las demandas ciudadanas que tradicionalmente se pueden hacer a través de los diversos departamentos burocráticos, las estadísticas por llamadas por denuncias al 133, y los acontecimientos que estamos viviendo actualmente, pero eso se resuelve por carabineros, así que esperemos que esto se llegue a buena disposición”, precisó.

CUESTIONAMIENTOS DEL PROYECTO

Vallejos además abordó parte de las reuniones que han abordado durante estos años con personal de carabineros, en donde se han entregado diversas preocupaciones al construir la nueva comisaría en el terreno ubicado en la población Escritores de Chile, donde antes del terremoto del 27/F, se ubicaba la escuela Arturo Alessandri Palma: “Uno de los puntos que se tenía en cuestionamiento con respecto a la nueva comisaría era el sector, que para ser sinceros no les gustaba a carabineros, no por el barrio, sino que porque hay un problema de seguridad en el sentido de que no tendrían salida de escape, es decir estarían bloqueados atrás por los muros de las casas, donde logísticamente es peligroso ya que sólo contarían con un ingreso”, puntualizó.

En esa misma línea, Vallejos agregó que “la otra propuesta que ellos tenían era elevar la infraestructura que tienen actualmente en la esquina de Los Carrera con Francisco Encina, y ahí quedó la discusión, por lo que esperamos que esto se reviva por parte del gobierno”, precisó.

AUMENTO DE RECURSOS HUMANOS

El presidente del Comité de Adelanto Paillihue Sur también abordó la necesidad de aumentar la dotación policial para este sector. Comentó en este sentido que “nosotros necesitamos más recursos humanos de carabineros, incluso necesitamos creo, un cuartel de la PDI, porque acá todos sabemos que la explosión demográfica es muy alta, estamos hablando de un territorio que está bordeando las 60 mil personas, y en ese aspecto todo lo que sea de infraestructura y mayor recurso humano en materia de seguridad y preventivo, claro que estamos apoyando todo eso, y esto porque estamos muy complicados con todo lo que estamos viviendo, ya que tal como lo dijo el subsecretario en su visita, tenemos una estadística disparada en hechos de sangre”, enfatizó.

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD

El dirigente del sector sur también abordó el Plan de Seguridad de Los Ángeles, donde indicó que “estamos preocupados porque no tenemos idea de cómo está funcionando el Plan Comunal de Seguridad, que es un tema importante porque reúne a todas las policías en una mesa con las autoridades civiles, como presidentes de las juntas de vecinos, y las autoridades de gobierno, y es vital porque se puede tener un diagnóstico más certero, y lo otro, se supervisa el trabajo de cada uno, en donde el mundo civil tendrá que nutrir información a las autoridades policiales, y así también ver como están trabajando las policías en terreno”, puntualizó.