Tejedoras de Nueva Imperial confeccionan tejido a telar, “El más grande del mundo”

En la Plaza de Armas de Nueva Imperial se congregaron nueve tejedoras mapuche quienes comenzaron a confeccionar oficialmente parte de un telar que tendrá un kilómetro de largo y romperá el récord mundial. Esta iniciativa se desarrolla en conjunto entre 500 tejedoras de 87 comunas de Chile, quienes a principios de abril reunirán todas las piezas que actualmente están realizando para formar una obra histórica. Esta pieza representará un Relmü (arcoíris en Mapudungún) y tiene como objetivo rescatar y dar a conocer al mundo este arte mapuche.

Alicia Huenchuñir es una de las nueve tejedoras de Nueva Imperial que participan del proyecto. Ella aprendió a tejer viendo a su madre, quien realizaba esta actividad como sustento económico familiar, y por eso desde muy pequeña aprendió los detalles de este oficio. Hoy, Alicia tiene un emprendimiento de artesanía mapuche y dice que está muy feliz de participar del récord: “Este proyecto es algo especial y me motivó mucho, por lo que estábamos esperando este día. Estoy muy contenta por estar aquí y por poder cumplir este sueño, que es representar a la cultura mapuche con lo que me gusta hacer. Mi madre nos sacó adelante a mí y a mis once hermanos con el tejido, nos vistió y alimentó. Por eso, voy a mantener y rescatar este trabajo hasta cuando pueda”.

En la actividad estuvo presente el alcalde de la comuna, César Sepúlveda, quien destacó la iniciativa, señalando que proyectos como este ayudan a impulsar la cultura mapuche al mundo y el desarrollo de las comunas que participan: “Estos telares han sido parte de la historia y tradiciones de nuestro pueblo y ahora se está retomando y se podrá transmitir a las nuevas generaciones. Esto da la posibilidad de que muchas mujeres puedan plasmar su trabajo en un proyecto final con este récord mundial, lo que nos proyecta como comuna, región y país al mundo. Estamos felices como municipalidad y quiero agradecer a todos los que han aportado con un granito de arena para que las mujeres de Nueva Imperial puedan dar a conocer su trabajo”.

El proyecto, denominado “Ngüren 1Km”, es organizado por la Fundación Chilka y apoyado por actores públicos y privados, que han permitido impulsar esta iniciativa que concluirá el 8 de abril en Temuco. Ariel Traipi, presidente de la fundación, sostuvo que “el objetivo principal es relevar el conocimiento de nuestros antepasados y ancestros, traerlo al presente y proyectarlo al presente para las próximas generaciones. Estamos pensando en las generaciones venideras y en la economía de las familias a través de este arte textil”.

Se trata de una iniciativa que reúne a 500 tejedoras de 87 comunas del país, las que en conjunto romperán un récord mundial creando el telar más grande del planeta y que tendrá un kilómetro de largo.

Otra de las tejedoras que estuvo presente en la Plaza de Armas de la comuna fue Rayén Sarabia, quien además es la coordinadora de todas las mujeres de Nueva Imperial que forman parte de la iniciativa. A diferencia de la mayoría de sus compañeras, Rayén aprendió este arte siendo adulta, a los 23 años. Desde ese momento, se enamoró del tejido y de la cultura mapuche, lo que la motivó a ser parte del “Ngüren 1Km”. “Sin saberlo, llevaba el amor y la pasión por los telares en la sangre. Con esto vamos a visibilizar nuestra cultura y que los jóvenes conozcan más sobre esta. Estamos muy contentas y orgullosas de lo que se está realizando”, comentó.

Por su parte, Ignacio Lira, subgerente de Asuntos Corporativos de CMPC, aseguró que este telar será único en el mundo y que significará un impulso a la cultura mapuche: “Estamos muy felices de poder participar de este proyecto histórico, que sin duda llevará este arte a ser conocido en muchas partes del mundo. Eso es lo que buscamos, poder potenciar y valorizar el trabajo de las tejedoras, porque es único”, acotó.

Y ese es justamente uno de los objetivos del telar, según cuentan los organizadores, ya que, una vez realizado y expuesto en Temuco, se buscará llevarlo a distintos museos alrededor del mundo.