Gremios de Los Ángeles por hechos de violencia: “Nos merecemos vivir en una ciudad segura”

Diversos gremios de la comuna de Los Ángeles, a través de un comunicado público, dieron a conocer su postura frente a los diversos hechos de violencia que se han registrado en la capital de la provincia de Biobío, y en donde abordaron materias como la no renovación del Estado de Excepción y las nuevas medidas en materia de seguridad pública anunciadas para la zona por parte de las autoridades de la materia.

En el documento participaron agrupaciones como la Cámara de Comercio y Turismo Vega Los Ángeles A.G, la Asociación Gremial Gastronómica Biobío, Profesionales de la Belleza región del Biobío, la Agrupación Gastronómica Los Ángeles, Colegio Médico y la Cámara de Comercio de Los Ángeles.

Los gremios dieron a conocer su preocupación ante la determinación de potenciar la seguridad pública en la Macrozona Sur, y que podrían afectar a la provincia de Biobío, donde indicaron que “es conocido que el gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió no mantener el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, que también nos involucraba como provincia de Biobío. En reemplazo de los efectivos del Ejército y la Armada que colaboraban en las labores de resguardo del orden público, el Ejecutivo anunció un reforzamiento del contingente policial en las zonas señaladas”.

En paralelo agregaron que dichos anuncios podrían provocar impacto en la ciudad de Los Ángeles, ante el eventual traslado de personal uniformado de distintas unidades operativas a los puntos de conflicto en la Macrozona Sur, “como dice un viejo dicho popular, esto significaría desvestir a un santo para vestir a otro”, precisaron.

Junto con ello citaron los hechos de violencia que se han presentado en Los Ángeles, “es sabido que la capital provincial atraviesa por una ola delincuencial nunca antes vista. En menos de tres meses, se ha conocido más de una decena de víctimas fatales que, en su gran mayoría, serían por ajustes de cuentas entre bandas rivales de narcotraficantes; Y la escalada de violencia no se detiene ahí. Cada vez es más habitual escuchar disparos en la noche o el lanzamiento de fuegos artificiales. También los funerales de las víctimas de la delincuencia que derivan en más episodios de disparos, miedo y violencia. Se experimenta una sensación de inseguridad y vulnerabilidad como no se había vivido en otros tiempos y que involucra a todos los estamentos de la sociedad”.

En esa misma línea, los gremios enfatizaron en que “con un panorama así, lo más inmediato es reforzar la presencia policial, no disminuirla, como podría suceder si se destinan los efectivos policiales a los puntos de conflicto de la Macrozona Sur. Muy por el contrario, los efectivos policiales debieran ser reforzados para frenar a la delincuencia asociada al narcotráfico, con una unidad de fuerzas especiales y más contingente abocar a frenar el tráfico de drogas”.

Por último, los representantes gremiales manifestaron que “hacemos urgentes llamados para que se tome en cuenta la gravedad de lo que sucede en Los Ángeles y se adopten todas las medidas que entrega el estado el derecho para perseguir, apresar y condenar a los responsables. Nos merecemos vivir en una ciudad segura”.

Recordemos que durante la mañana de este jueves, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve estuvo en Los Ángeles encabezando diversas reuniones en materia de seguridad con autoridades locales, en donde se abordó la compleja situación de Los Ángeles, y donde se dio a conocer que se agilizarán proyectos en materia de seguridad pública para la comuna, como la nueva comisaría de carabineros para el sector de Paillihue.