Comunidades pehuenches solicitaron poner término a toma en las afueras de Central Pangue

Foto: Imágenes TVN Red Biobío

Un directo llamado a poner término a la toma en las afueras de la Central Pangue realizaron dirigentes de las comunidades de Alto Biobío en una reunión con la empresa ENEL y representantes del gobierno, ocasión en la que relataron que se ven pejudicados con esta situación y solicitaron una “decisión más enérgica” por parte de la Delegación Presidencial de la provincia.

LONCO QUEPUCA RALCO DOS

En este caso, el lonco de la comunidad de Quepuca Ralco 2, Pascual Levi Curriao indicó que “se agradece la exposición de la empresa y poder retomar esta conversación, de poder hacer un análisis crítico en relación a lo que está ocurriendo con una situación en particular que nos entorpece el avance que podemos lograr. Son importantes los procesos que se están dando en relación al diálogo, y que va más allá de las comunidades, y la buena convivencia de la empresa con los pueblos originarios”, indicó.

En esa misma línea, el lonco comentó que “en el caso de Pangue, ahí hay una situación que no obedece al pensamiento del total de las comunidades que están participando de esta mesa de diálogo, tampoco obedece a una demanda del territorio pehuenche, sino más bien a los de una persona en particular, y que tiene sus propios intereses y que ella ya ha conversado con la empresa, pero por lo menos como nosotros como comunidades y como territorios no hemos sido consultados referente a lo que se está llevando ahí”, precisó.

Junto con ello, el lonco Pascual Levi enfatizó en que “aún sigue todo en nebulosa, porque por un lado no sabemos qué es lo que quiere María Curriao, pero por otro lado, la delegada presidencial Paulina Purrán ha dicho que no va a tomar ninguna acción que vaya en contra de los principios, que son los valores pehuenche, entonces hay un plazo que es preocupante en donde se tiene que evacuar a la gente que está en la toma, y es por ley, entonces ahí la delegada debe ser más enérgica en la decisión que se va a tomar, porque ella dice que no lo va a hacer, pero entonces ¿Quién lo va a hacer?. A nosotros como comunidad nos afecta que esté pasando todo esto en este espacio, porque no tenemos nosotros ningún litigio con ENEL, y frente a esto, sentimos que nos desvirtúa un poco todo esto”.

PRESIDENTA QUEPUCA RALCO DOS

La presidenta de la comunidad Quepuca Ralco dos y educadora tradicional María Levi Curriao, en tanto, también se refirió a este tema. Expresó que: “Mi visión ahora es completamente distinta con la empresa a la que nosotros teníamos hace dos años cuando todavía pertenecíamos a la comunidad de Aukin Wallmapu, liderada por María Curriao, en donde ella siempre nos dijo que ENEL no quería reunirse con nosotros, no querían diálogo ni ir a las comunidades, y siempre nos mantuvo en ese tema”, comentó.

Al ser consultada por la toma que se mantiene en las afueras de la Central Pangue, la presidenta de la comunidad manifestó que “como ahora estuvo la delegada presidencial en la reunión, espero y creo en ella, que se haga justicia y lo que corresponde, que es sacar a esta persona y que ya no sea una piedra de tropiezo en todo esto que ha avanzado”, enfatizó.

PRESIDENTE COMUNIDAD QUEPUCA RALCO

El presidente de la comunidad Quepuca Ralco Juan Huenchucán, por su parte, relató que “creo que nos está afectando a las comunidades que estamos en la ribera del río Biobío, Quepuca Ralco, El Avellano y Quepuca Ralco dos, y creo que esto es para atrasar el trabajo que nosotros estamos realizando con ENEL, y lo que esperamos de las autoridades es que ellos se pronuncien lo más pronto posible para ver cuál es la solución, y que se llegue a una conversación y se salga de ese lugar, porque necesitamos que las comunidades estén unidas, y que no haya conflictos”, enfatizó.

DELEGADA PRESIDENCIAL

La delegada presidencial provincial Paulina Purrán se refirió a la reunión realizada en Alto Biobío, y donde abordó la toma que se mantiene en la zona. En este sentido, la autoridad indicó que “es una situación compleja, sin embargo, como lo he reiterado, estamos buscando todas las instancias de diálogo posibles y vamos a continuar por esa senda. Hemos tenido reuniones con la vocera del movimiento, la señora María Curriao, también con el equipo de sostenibilidad a nivel central de ENEL, y de parte de nuestro gobierno vamos a agotar todas las instancias de diálogo posibles”.