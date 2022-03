Posturas dispares de senadores del Biobío ante no renovación de Estado de Excepción para Macrozona Sur

Los senadores de la región del Biobío conversaron con diario La Tribuna y abordaron la determinación por parte del ejecutivo de no renovar el Estado de Excepción Constitucional que rige en la Macrozona Sur, donde los representantes de oposición se mostraron profundamente críticos a esta medida, mientras que el oficialista apuntó a que esta situación coincide con el llamado del ejecutivo a buscar instancias de diálogo.

“LAMENTO LA DECISIÓN, DESDE MI PUNTO DE VISTA, CAPRICHOSA”

De visita en la zona, el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI)cuestionó la medida: “Lamento la decisión, desde mi punto de vista caprichosa, que sostiene el ejecutivo, y es más paradojal cuando se decidió renovar el estado de excepción para el norte y no para el sur, como si hubiera chilenos de primera y segunda clase en materia de seguridad”, puntualizó.

Junto con ello agregó que “es evidente que los datos indican que este estado ayuda a mejorar la seguridad, pero el gobierno tiene una determinada ideología, hizo predominar el relato antes de que los datos, y yo creo que lo que va a ocurrir es que, así como a la ministra Siches le tocó confrontarse duramente con la realidad, prontamente por la fuerza y por la manifestación de la misma comunidad van a tener que revertir la medida”.

Enrique Van Rysselberghe

“EL COHERENTE CON LO QUE EL GOBIERNO HA EXPRESADO”

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) precisó que esta determinación “es coherente con lo que el gobierno ha expresado públicamente, respecto de emprender un camino fundado en el diálogo, y yo agregaría eso además de que es el tiempo de un diálogo con contenido, es decir, expresar cómo se pretende encontrar un camino que, en lo sustantivo, de cuenta de las aspiraciones y esperanzas de los habitantes de la Macrozona, sean los pueblos originarios y otros que estén habitando en el territorio”, manifestó.

En otro orden, respecto de la situación actual de los detenidos por diferentes hechos ocurridos en la zona, el senador Saavedra manifestó que “todos aquellos que tengan juicios pendientes por Ley de Seguridad Interior del Estado tienen un tratamiento, aquellos que han cometido actos delictuales tienen otro tratamiento, y en eso hay que ser claros y categóricos, ya que de otra forma siempre van a haber confusiones y distorsiones con respecto al tema. La gente que tiene situaciones que tienen que ver con presos por conciencia, esos son presos políticos y tienen un tratamiento, y aquellos que tienen juicios pendientes por hechos delictuales, ellos tienen otro tratamiento, y esos no tienen nada que ver con presos de conciencia”, enfatizó.

Gastón Saavedra

“DECISIONES ASÍ, TE DEMUESTRAN LO SESGADOS QUE ESTÁN”

Por último el senador Sebastián Keitel (Evópoli) se mostró contrario a la no renovación de esta medida: “Decisiones así, te muestran lo sesgados que están, y es cosa de ver y analizar los datos duros en donde está más que demostrado que han bajado en más de un 40% los ataques y los distintos tipos de delitos, entonces si logras bajar siquiera un 1%, un 10%, un 20 o un 40% te demuestra de que de algo sirve, aunque claro no es suficiente, pero ¿Qué cosa está ofreciendo el gobierno a cambio? Porque si vas a sacar esta protección que hoy día se está recibiendo, y que claramente entendemos que no es suficiente, ¿Qué están ofreciendo a cambio? ¿Es simplemente sacarlo a cambio de nada, a cambio de la palabra diálogo?”, enfatizó.

En esa misma línea el senador Keitel agregó que “cuando se intentó dialogar con ellos por parte del gobierno anterior, o por parte de todos los gobiernos que han pasado, o por parte de la ministra Siches, que pasó, le dispararon, entonces acá le corrieron balas, como le corren balas a los ciudadanos que quieren vivir tranquilamente el día a día, y a pesar de eso no se toman las medidas, no se aplican las querellas, a pesar de eso no son capaces de querer renovar este Estado de Excepción que creo que es necesario seguir renovándolo hasta encontrar una solución que sea más efectiva”, precisó.