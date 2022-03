Cerca 95 mil angelinos pueden inmunizarse contra la influenza

Este lunes se efectuó el lanzamiento oficial de la vacunación contra la influenza para la provincia de Biobío y en Los Ángeles, en esa línea, las autoridades de salud llamaron a la población a acudir lo más pronto posible a los vacunatorios de cada comuna para cumplir con la meta del 85% de cobertura antes del 16 de mayo, fecha estipulada inicialmente como cierre de esta iniciativa.

El delegado provincial de la Seremi de Salud Biobío, Cristóbal Vidal, reiteró que “nos encontramos realizando el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la influenza, recordar que ésta es una vacuna que tiene un periodo que se tiene que renovar todos los años, desde que se implementó. Lo que busca es prevenir los contagios de esta enfermedad que sabemos, para los grupos objetivos, es una enfermedad que pudiera generar algún nivel de complicación; por lo tanto, por eso se hace hincapié en que estos grupos tienen que vacunarse”.

La subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío, María Elisa Otto, indicó que “es un virus respiratorio y es un virus bastante contagioso que tiene sintomatología preferentemente respiratoria, pero también tiene tos, tiene desgarros, tiene síntomas de fatiga y tiene fiebre; por lo tanto, es muy similar a los síntomas que a veces da el Covid. En ese sentido la vacuna, lo que ayuda, es a prevenir los casos más graves o a que la enfermedad nos afecte menos. Por eso está, justamente, enfocada en la población que tiene más riesgo”.

INFLUENZA EN LOS ÁNGELES

La directora comunal de Salud de Los Ángeles, Marta Aravena, informó que los puntos para la entrega de dosis en lo local son los mismos que de la campaña Covid-19, vale decir, Polideportivo, edificio Mac-Iver, ex CMPC, sede de agua potable de Santa Fe y vacunatorio móvil de la Dirección Comunal de Salud. Del mismo modo, remarcó la relevancia que cabe a Los Ángeles en el éxito de este proceso.

“A nosotros como comuna nos fue muy bien en la campaña de vacunación contra la influenza del año pasado, superamos el 90% de cumplimiento y cobertura y queremos hacer ese llamado a que la comuna venga a vacunarse, que los grupos objetivo se vengan a vacunar porque la comuna de Los Ángeles tributa a la provincia alrededor del 50%, por lo tanto, lo que se vacune en Los Ángeles, va a significar mucho en la cobertura de la provincia”.

Asimismo, Luis Fernández de 78 años, explicó que “yo hago un llamado público para que todos aquellos adultos mayores puedan venir a vacunarse y crean en esta vacuna porque, la verdad de las cosas, hace muy buen efecto. Eso nos permite que no vamos a tener que estar llegando a hospitalizarse. Indudablemente que algunos van a sentir algunos síntomas, pero no van a ser los mismos que aquellos que no se han vacunado”.

La población a inmunizar en Los Ángeles, en el marco de esta campaña, corresponde a 94.429 personas, mientras que para la provincia de Biobío en su totalidad la cifra es de 191.780.