Concejales coinciden en necesidad de trabajo coordinado para enfrentar problemas de Seguridad Pública

Los concejales de Los Ángeles, Eduardo Velásquez y Alejandro Cano conversaron con diario La Tribuna para abordar los reiterados hechos de violencia que se han registrado en la comuna donde al menos cinco personas han sido asesinadas productos de disparos en lo que va del 2022, y que se suman a los heridos de gravedad por impactos de bala, agresiones a personal de salud y funerales de alto riesgo en la capital provincial.

“TENEMOS QUE FRENAR ESTA SITUACIÓN”

El concejal Eduardo Velásquez abordó esta materia, indicando que “para nosotros quienes toda la vida hemos sido angelinos y estamos acostumbrados a vivir en una comuna tranquila, sin miedo y sin amenazas, creo que estamos viviendo en un momento horrendo. El nivel de violencia que estamos percibiendo todo el tiempo, los asesinatos, el narcotráfico, el sicariato, son cosas a las cuales no estábamos acostumbrados, en consecuencia, tiene que haber una actitud enérgica de parte de la autoridad, del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en términos en donde tenemos que frenar con energía esta situación que, evidentemente, se está escapando de las manos de la autoridad”, precisó.

A lo anterior agregó que “en este trabajo tienen que actuar las Policías en forma coordinada con la Fiscalía, el Ministerio Público, y también con los Juzgados de Garantías, porque no es posible que todas las medidas preventivas que se puedan estar desarrollando desde el municipio, se vean empañadas con un nivel de violencia que no tiene precedente en Los Ángeles”, enfatizó.

Junto con ello manifestó que “yo creo que Los Ángeles, siendo una comuna con más de 200 mil habitantes, la dotación de Carabineros, la infraestructura, y toda la capacidad instalada no es comparable con Concepción, donde sí tiene un nivel de policías, vehículos, dotación e infraestructura que está muy por sobre lo que tiene Los Ángeles, así que yo creo que a nuestra comuna hay que mirarla como es, grande y del tamaño de una capital regional, y para eso necesitamos colocar todos los recursos, la energía y la disposición para ir superando este grave flagelo que estamos viviendo”.

Eduardo Velásquez

“LOS ÁNGELES DEJÓ DE SER UNA COMUNA TRANQUILA”

Por su parte, el concejal de Los Ángeles, Alejandro Cano también abordó los diferentes hechos de violencia que han marcado a la capital provincial, señalando que “para nadie es un misterio que Los Ángeles hace mucho rato que dejó de ser una comuna tranquila, estamos envueltos en una ola de violencia, narcotráfico y un sinfín de situaciones que incluso han tenido resultado de muerte”, precisó.

Junto con ello comentó que “precisamente me contacté con el director del hospital para saber de primera fuente cual era la situación del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruíz. Ellos están un poco inquietos debido a que se sabe o se asume que las fuerzas de Carabineros no están dando abasto por un tema de capacidad humana. No obstante ello, están organizando en base a sus propias herramientas la opción de estar atentos frente a este tipo de situaciones”.

En relación a los diversos hechos de violencia y disparos en la comuna, Alejandro Cano enfatizó que “en concejo he llevado este tema de la seguridad, el alcalde en reiteradas ocasiones esboza la responsabilidad en el gobierno, y ahora que tenemos un nuevo gobierno esperamos que esas cosas de una u otra forma no se sigan chuteando. Aquí hay que trabajar en equipo, acá tenemos que estar a la par con la nueva delegada presidencial, creemos que Los Ángeles dejó de ser una comuna tranquila, por lo tanto tenemos que ser proactivos más que reactivos, y se lo hemos comentado en reiteradas ocasiones al alcalde, no podemos dejar que la responsabilidad sea sólo del Estado. Nosotros tenemos que entregar todas las herramientas necesarias, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que intentar paliar esta ola de violencia y todas estas cosas que están teniendo índices de violencia y muerte que eran insospechados hace un tiempo atrás para nuestra comuna”, finalizó.