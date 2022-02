Vecinos del sector norte de Los Angeles están sin energía eléctrica desde ayer

Las fuertes rachas de viento durante la jornada de este miércoles ocasionaron que, cerca de las 18 horas, cayera un eucaliptus en el camino de acceso a la villa San Guillermo, situada en salida norte de la ciudad de Los Ángeles.

Aunque el árbol fue cortado rápidamente por los residentes para habilitar la circulación vehicular, el problema es que ese incidente ocasionó el corte de los cables del tendido eléctrico, afectando a unas 435 viviendas que corresponden a tres conjuntos habitacionales.

Esta situación se acentúa no solo por la falta de ese servicio, sino porque las viviendas no están en una red de agua potable, sino que surten del recurso a punteras y pozos, cuyos motores ahora no pueden funcionar debido a la carencia de electricidad.

Y, como si fuera, según Valera Benedetti, presidenta de la Junta de Vecinos de la villa San Guillermo, la reposición del cableado eléctrico tardará unos tres días o más.

De acuerdo a sus palabras, entre la empresa maderera dueña del eucaliptus y la municipalidad no se ha puesto de acuerdo respecto a quién se hace cargo de los costos por la reposición del servicio.

Aunque también hicieron la solicitud para que se le surta de agua en camiones aljibe, la respuesta del municipio es que quizás la próxima semana se podría distribuir el recurso, pese a lo urgente de su requerimiento.

De acuerdo a la dirigente, son tres conjuntos habitacionales los afectados – San Guillermo, El Esfuerzo y Santa Teresa – que totalizan unos 435 viviendas en que residen unas 2 mil personas.