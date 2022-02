Daniela Dresdner figura con la primera opción para asumir delegación presidencial regional

La presidenta regional de Revolución Democrática (RD), Daniel Dresdner, es la carta que figura con más opciones para ser designada en el cargo de delegada presidencial en la Región del Biobío.

Su nombre correría con ventaja en las designaciones de autoridades a nivel regional y que se darían a conocer entre esta jornada de martes y mañana miércoles. De acuerdo a publicaciones penquistas, en la mesa de negociaciones también está el socialista Patricio Fierro, quien también figura como alternativa para el cargo.

Daniela Dresdner fue candidata al Senado por la Región del Biobío, estando a unos cuantos miles de votos de obtener uno de los tres cupos disponibles. En la segunda vuelta presidencial, asumió como jefa de campaña de Gabriel Boric a nivel regional.

En el caso de Patricio Fierro, es el actual presidente regional del PS y sería cercano al diputado Manuel Monsalve, quien asumirá el 11 de marzo como subsecretario del Interior.

En declaraciones al Diario Digital de Concepción, Fierro afirmó que el Partido Socialista está dispuesto a apoyar al nuevo Gobierno sin condiciones.

Después de la nominación de las delegaciones presidenciales regionales, vendrían las designaciones en las secretarías regionales ministeriales y direcciones regionales de servicios. Inmediatamente a continuación se harían los nombramientos de delegados presidenciales provinciales, lo cual podría suceder este jueves o viernes. En el caso de la provincia de Biobío, por lo menos siete nombres figuran en el ruedo que son los de Natalia Béquer (ex candidata a concejala en Los Angeles por el PC), Paulina Purrán (ex candidata a consejera regional en un cupo del PS), Ana María Cofré (psicóloga militante de Convergencia Social), Anwar Farrán (ex candidato a diputado), Hugo Inostroza (ex alcalde de Nacimiento), Italo Gallegos (ex candidato a convencional constituyente) y Eduardo Vivanco (ex candidato a consejero regional y vicepresidente del Partido Radical).