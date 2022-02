Trabajadores de Buses Jota-Be en la incertidumbre: les avisaron “por teléfono” del fin de la empresa

En la incertidumbre total quedaron alrededor de 10 trabajadores de la tradicional empresa de buses Jota Be de Los Ángeles, luego de ser notificados en pasado jueves, a través de un llamado telefónico, que no debían presentarse a trabajar al día siguiente porque “la empresa cerraba”, y sin mayores explicaciones de tal medida.

La compañía, con más de 40 años de operaciones, fue una de las más importantes prestadoras de servicios de traslado de pasajeros con trayectos que incluyeron las ciudades de Los Ángeles, Concepción, Chillán, Angol, además de intermedios como Yumbel y los Saltos del Laja.

Fundada en los años 60 por Juan de Dios Becerra Durán, hacia fines de la primera década de este siglo debió vender buena parte de su flota de buses y recorridos en medio de una dura crisis económica. Sin embargo, continuó con las labores en los tramos hacia Yumbel y La Aguada.

Pero el problema no sólo estuvo en el abrupto fin de los recorridos. Los funcionarios acusan diversos incumplimientos de la empresa, como el no pago de imposiciones de hace 10 años en algunos casos, a pesar que se descontaban por planilla.

Como si fuera poco, varios trabajadores no reciben su sueldo hace seis meses, lo que genera la molestia y temor de lo que pueda suceder más adelante el pago de sus finiquitos.

RELATO DE LOS TRABAJADORES

Yesenia Ríos es la vocera y una de los 10 trabajadores que fueron avisados de esta medida por teléfono. En conversación con diario La Tribuna, detalló que “esta situación comenzó con los sueldos impagos de varios meses. Somos como tres trabajadores que tenemos más de seis meses sin pagos, y el resto llevan como dos meses sin su sueldo. En mi caso estoy molesta porque me deben desde septiembre, no me cancelan ni un peso de sueldo. Así y todo, trabajamos todos los días, sacando la cara por la empresa, y no tenemos respuesta”.

De acuerdo a sus palabras, “fuimos a reclamar y a ver qué pasaba con nosotros pero nos daban puros calmantes como respuestas, que mañana habrían soluciones, y mañana de nuevo, y al final nunca no se hicieron cargo”.

NO PAGO DE IMPOSICIONES

Uno de las denuncias de los trabajadores es el no pago de obligaciones, a pesar de que la empresa realizaba los descuentos por planilla. En este caso, Yesenia Ríos comentó que “estamos de muchos años, de diez años más o menos, que no nos pagan imposiciones, no tenemos pagos de AFC, no podemos sacar el Seguro de Cesantía porque está impago todo. A nosotros nos descontaban todo por planilla, pero ellos no nos hacían el pago a nosotros”.

Dentro de los afectados, hay funcionarios con más de 30 años de funciones en buses Jota Be: “Acá tenemos colegas de 30 años de servicio, de 20, de 15, de siete años de funciones. Ahora vamos quedando solo 10 trabajadores. Buses JB fue súper grande pero empezó de apoco a flaquear, y los demás se fueron y quedaron con toda esa deuda atrás, pero nosotros seguimos de pie trabajando y esperando a que nos pudieran arreglar esta situación. Acá solo fue una mala administración”, precisó.

Los trabajadores manifestaron que desde la última notificación de parte de su empleador, no han tenido contacto nuevamente con ellos: “después de contactarnos con ellos, nadie nos contesta el teléfono. La última vez que hablé con la empresa fue el jueves a las 10 de la noche cuando se nos dijo que cerraba el día siguiente y que no se salía a trabajar”.

Y aunque la persona que los notificó les dijo que el tema lo seguiría viendo el abogado, “no nos dijo si estábamos despedidos, no nos dijo nada y quedamos todos preocupados sin saber qué pasará con nosotros”.

Se refirió a su caso personal cuando señaló que “cuando tenía que salir a trabajar, llamé para saber lo que pasará conmigo pero no tenemos comunicación con ellos ahora. Tenemos que respaldarnos con alguien que nos ayude porque no podemos regalarles los años de trabajo a ellos. La respuesta supuestamente llegaría esta semana pero tenemos que saber qué es lo que va a pasar”, enfatizó.

RECLAMO EN LA INSPECCION DEL TRABAJO

La vocera de los trabajadores afectados indicó que reclamaron en la Inspección del Trabajo en Los Ángeles, “y después de esperar cinco días, debemos que ver si podemos auto despedirnos ya que la empresa no nos responde. Ellos tienen una deuda muy grande con nosotros, nos deben sueldos impagos, más imposiciones, mas AFC, entonces son muchas cosas”, finalizó.

Diario La Tribuna intentó tener un pronunciamiento de la empresa JB llamando a los teléfonos habilitados pero todos se encuentran actualmente fuera de servicio.