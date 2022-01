Esteban Krause: "Necesitamos más condenas ejemplares ante la ola de crímenes que han ocurrido"

Este viernes 28 de enero diario La Tribuna publicó una condena de 25 años de presidio que deberá cumplir Jaime Olivera Muñoz, quien fue llevado a juicio oral por la fiscal jefe de Los Ángeles, María Gemita Rojas Ravanal, por homicidio calificado, por hechos ocurridos el 14 de febrero de 2020 en la capital de la provincia de Biobío y que dejaron a un hombre muerto y a una mujer herida de gravedad.

Ante esta noticia, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, en su cuenta de Twitter escribió que “necesitamos más condenas ejemplares como esta ante la ola de crímenes que han ocurrido en nuestra comuna los últimos años. Le pido a los jueces que sigan en esta línea y encarcelen a todos los criminales”.

Tras ese tuit el edil, varios fueron los angelinos que le respondieron a la máxima autoridad comunal, uno de ellos fue @GuntherBohn quien señaló que “Estoy de acuerdo en el fondo pero no en la forma que lo dice… La justicia no debe ser “ejemplar”, debe ser “justa” y sí, me parece justo que criminales como estos, capaces de destruir vidas sin contemplación, se sequen en la cárcel y no tengan la posibilidad de volverlo a hacer”.

Otras como @IsabelMuyoz manifestó que “no es suficiente la condena ejemplar!! Debe ser aplicable y que en el futuro, por tener cárcel saturada tengan derecho a suprimir condena!! @PJudicialChile debe ser real”.