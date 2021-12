Pronostican que termómetros llegarán a los 37° este fin de semana en Los Ángeles

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) decretó Alerta Temprana Preventiva para la región del Biobío debido a un evento de temperaturas extremas para este fin de semana.

Se espera que el evento afecte al valle y precordillera de la región con temperaturas que irán desde los 35° a 37°. Además informaron que, tras el aviso meteorológico, “se prevé que las altas temperaturas afecten a toda la región entre el sábado 4 y el lunes 6 de diciembre”.

Por lo mismo, diario La Tribuna conversó con el meteorólogo y vocero de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga quien comentó que “el aviso es porque las temperaturas van por sobre lo normal y que abarca desde la región de Coquimbo hasta la región del Los Ríos y dentro de estas altas temperaturas, el día domingo es el peaky los rangos de temperatura son extremos”.

Ante la consulta de porqué las temperaturas van a estar en el rango del extremo el especialista explicó que “acá hay dos conceptos, porque están las olas de calor y que usa rangos de calor que son temperaturas -promedio climatológico- en años, por ejemplo, para la comuna de Los Ángeles o de Biobío interior se habla sobre olas de calor cuando las temperaturas superan por tres días o más los 30°C. Entonces, si estamos en presencia de una ola de calor climatológica y dentro de esta ola de calor tenemos temperaturas extremas, por lo tanto, por eso va la alerta porque vamos a registrar entre 34° y 37°”. Zúñiga fue muy claro en indicar que para Los Ángeles “este sábado las temperaturas estarán entre los 31° y 32° y el domingo 36° y 37°, en el caso del lunes vamos a tener una baja que estará entre los 33° y 32° van andar los termómetros”.

Para el experto una de las principales causas es el cambio climático, en la variedad climática porque cambia de un año a otro y si uno mira las tendencias sobre todo en la región del Biobío las temperaturas van al alza. Por lo mismo, se están produciendo ya que las olas de calor están siendo más recurrentes. Entonces no se puede descartar que esto se asocie al cambio climático y hay una tendencia a los incrementos de las temperaturas máximas y que las noches sean más cálidas”.

Al tener altas temperaturas el profesional en meteorología mostró su preocupación por los posibles incendios forestales que se pueden producir, “nosotros podemos proyectar la propagación a través de nuestros sistemas computacionales de estos eventos y durante este fin de semana se pone muy extrema desde este sábado hasta el lunes y sobre todo el día domingo la creación de posibles incendios forestales”.

CONSEJOS ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Desde Onemi reiteraron el llamado a evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día (11:00 a 17:00 horas, máxima radiación ultravioleta) y a vigilar la temperatura corporal y la condición de niños, niñas y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad.

La doctora Paula Beltrán, neonatóloga de la UPC Infantil señaló cuáles son los cuidados que hay que tener para los niños y principalmente los recién nacidos “cada vez que hace mucho calor llegan niños deshidratados y con algunas complicaciones de salud, por lo tanto, para las mamás como consejo le podemos decir que eviten el exceso de abrigo en caso de los recién nacidos y se sugiere una prenda más de ropa que la que anda trayendo la mamá y no abrigar en exceso a pesar de que uno creía que tienen frío, hidratar, qué significa alimentar con leche materna lo más frecuentemente posible, y en ese sentido también que las mamás se hidraten y que tomen abundante agua para que tengan una cantidad de leche suficiente para ofrecer a sus hijos. Si no ocurre esto y los niños se deshidratan puede llegar con complicaciones graves como lo es la deshidratación severa, ictericia secundaria qué es lo que empezamos a ver cuándo empieza hacer calor”.

La profesional dijo que “los menores de seis meses pueden salir, pero con el coche siempre tapado con un pañito o con el cochecito cerrado y si lo quieren sacar a dar una vuelta, por último, no exponerlos al sol hay ropa con filtro solar, pero lo importante es que no sé exponen no se puede usar bloqueador antes de los seis meses, así que, aunque quisiera no pueden exponer a los niños”.

Finalmente, Beltrán dio a conocer que cómo las madres pueden darse cuenta si un bebé está deshidratado; se ve decaído no quiere alimentarse está muy somnoliento, muy dormido con la boca seca, deja de orinar u orina mucho menos que habitualmente, lloran sin lágrimas dejan de tener deposiciones, y con la insolación estos pueden presentan dolor de cabeza, irritabilidad, boca seca, mucho calor en la piel, y uno ve evidentemente las quemaduras solares en la piel y rechazo en la alimentación”.