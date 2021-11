La nacimentana Marcia Aqueveque y su emprendimiento en la “Ruta del Digueñe”

Una gran variedad de hongos comestibles crecen en los bosques de la zona centro-sur del país. Dentro de estas especies son cuatro las variedades que trabaja la emprendedora nacimentana, Marcia Aqueveque quien vive junto a su esposo, Juan Medina, en el sector de San José Dollinco, donde desarrolla su proyecto gastronómico “Sabores nativos de Marcia”.

Así, la visionaria emprendedora trabaja en las más diversas preparaciones en base a cuatro hongos: El digueñe, el changle y el loyo, sumando a ello, la morchella, el hongo gourmet chileno, que crece en la cordillera de Nahuelbuta, y que es recolectado en un alto porcentaje para la venta, dado su alto valor comercial.

La historia de Marcia Aqueveque reafirma que cuando se trabaja con agrado y entusiasmo todo resulta mejor. “Yo me siento feliz de trabajar en lo mío, en la tierra y en lo que se produce acá en la zona sur porque en otros lugares del país no se ve el changle, los digueñes ni la morcella (…) Trabajar me hace feliz porque es estar trabajando con productos de nuestro territorio” expresa con convicción la emprendedora.

Comenta que al egresar su hija de la enseñanza media se trasladan a vivir al sector rural, donde inicia su emprendimiento luego de capacitarse en agroprocesados. “Soy nacida y criada en esta zona (…) Salí en 1988 de la enseñanza básica y en ese tiempo mis papás no tenían los recursos para brindarme estudios. Tampoco era obligatorio el cuarto medio, así que como tenía mis hermanos pequeños comencé a trabajar y generar ingresos para la casa” recuerda de sus años como asesora de hogar.

Al paso del tiempo se traslada junto a su familia al sector de San José de Dollinco, donde compraron una parcela para desarrollar el emprendimiento de Marcia. “Compramos un terreno de media hectárea y en paralelo me integré al Prodesal con el sueño de levantar un proyecto gastronómico (…) Desde niña, veía a las mamás, a las abuelitas preparar los digueñes y el changle, que en los campos se recolectaban en familia. En la temporada de los changles y los digueñes se hacían empanadas”.

CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

Al poco tiempo de formalizar su actividad, Marcia recibe una invitación a participar a una fiesta gastronómica, donde debutó con su producto estrella: las empanadas de digueñes. “A la gente le gusta lo novedoso y nunca nadie las había probado, por eso fueron toda una novedad (…) Desde ahí vi que quería tener el digueñe y en changle en otro formato. No tan solo en las empanadas” manifiesta respecto de su emprendimiento, que en ese momento marcó el puntapié inicial para dar paso a la capacitación.

Marcia inicialmente ingresó el programa Prodesal de Indap y comenzó a perfeccionar sus conocimientos en la elaboración de sus productos. Luego participó en varias fiestas gastronómicas y de paso perfecciona sus técnicas en el primer curso realizado en el Centro de Desarrollo Tecnológico Agroundustrla CDTA de la Universidad de Concepción sede Los Ángeles.

LA RUTA DEL MÍTICO DIGUEÑE Y DE OTROS HONGOS COMESTIBLES

“Sólo basta contar con un canastito” describe Marcia Aqueveque respecto de la llamada Ruta del Digueñe, proyecto que desarrolla de manera estacional durante determinados meses del año.

Marcia explica que se trata de un emprendimiento que considera un tour por sectores emplazados en la cordillera de Nahuelbuta. “Llevo a gente de Nacimiento, de Los Ángeles, de Concepción. Comparto con ellos la experiencia de recolectar digueñes” que comienza temprano. “Dentro del tour se considera a la hora del desayuno compartir una paila con digueñes fritos con huevos y sopaipillas; más tarde, al almuerzo, una preparación de digueñes con papas cocidas y ensaladas de digueñes y a la hora de la once, empanadas de digueñes”.

Entre bosques nativos los visitantes recolectan hongos comestibles, “esas experiencias son inolvidables para quienes no conocen los bosques donde crecen los digueñes (…) para uno hacer esas rutas no es novedad pero ver a otras personas entre los hualles igual es motivador. La alegría se contagia y comparte y solo basta un canastito”.

FICHA EMPRENDIMIENTO

-Nombre del emprendimiento: Sabores Nativos de Marcia

-Representante: Marcia Aqueveque Muñoz

-Rubro: Productos agroelaborados, conservas y encurtidos

-Comuna: Nacimiento

-Contacto: +569 7642 6362

-Instagram: saboresnativosdemarcia2020

-Puntos de venta:

Fibra local Arturo Prat 427, Temuco

Tienda Mundo Rural en Concepción

PZ en San Pedro de La Paz

El Rincón del Sur en La Serena