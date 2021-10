Los Ángeles: Detienen a dos sujetos por robar tres millones en especies electrónicas

Este lunes a las 06:20 horas personal de la patrulla foco en circunstancias en que efectuaban patrullajes preventivos por la Avda. Ricardo Vicuña, recepcionó un aviso de la central de comunicaciones (Cenco) manifestando que en calle Francisco de Aguirre N°150,lugar correspondiente a una Empresa de mediciones forestales salían tres sujetos con especies desde el interior los que caminaban hacia calle Balmaceda,

Además, el parte policial indica que instantes en los que la central cámaras municipales manifiesta que por calle Balmaceda en dirección a la Avda Alemania caminaban tres sujetos portando mochilas, ante lo cual se concurrió al lugar procediendo a la fiscalización en virtud del art. 85 C. P. P de dos individuos siendo identificados como O. R. V. S y M. A. S. F, ambos sujetos con amplio prontuario policial no manteniendo causas vigentes no logrando ubicar al tercer individuo, los cuales ambos portaban mochila realizándose un registro los que mantenían diversas especies,consistentes en aparatos electrónicos.

Los uniformados le consultaron por la procedencia de dichas especies no entregando una respuesta satisfactoria, ante lo cual se solicitó un dispositivo policial siendo trasladado a la unidad. Posteriormente se concurrió a verificar la empresa de calle Francisco de Aguirre pudiendo constatar que efectivamente mantenía indicios de robo, fracturas en sus protecciones, por lo que se presentó en la unidad policial el encargado de la empresa afectada el cual reconoció la totalidad de especies, las que avalúo en la suma de tres millones de pesos,

Se procedió a la detención de ambos imputados por el delito de Robo en Lugar no habitado. Por último, el Fiscal de turno instruyó mantener detención, especies devueltas bajo acta a la víctima.