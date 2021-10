Realizarán nuevo operativo oftalmológico en el Polideportivo en Los Ángeles

Un interés de la comunidad que superó ampliamente las expectativas trazadas por la organización tuvo el operativo oftalmológico desarrollado el miércoles en el Polideportivo de Los Ángeles. Debido a ello se agendó un nuevo evento de estas características para el 4 de noviembre, en el que se atenderá a 200 personas, para responder adecuadamente a la alta demanda verificada en la última actividad.

Respecto del realizado esta semana Juan Pablo Aruta, tecnólogo médico de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) del CESFAM Nororiente, reconoció que la respuesta de la población fue superior a la esperada. Complementariamente indicó que, los cerca de 100 usuarios que lograron acceder a la prestación, quedaron muy satisfechos.

“Aquí en el Polideportivo realizamos una atención integral oftalmológica donde revisamos fondos de ojos a pacientes diabéticos –que no tenían su fondo de ojo al día-, pesquisa de glaucoma mediante tonometría ocular y, además, resolución de vicio de refracción a pacientes menores de 65 años y a los pacientes mayores de 65 años se les realiza su interconsulta hacia el hospital ya que es una patología GES”.

Clementina Riquelme, vecina de 54 años, llegó temprano al Polideportivo para concretar una esperada revisión ocular. Salió feliz ya que fue muy bien atendida, recibió un diagnóstico claro y le fueron entregados lentes que le permitirán ejecutar de manera más normal sus actividades cotidianas.

“Solamente lo mío era que las letras chicas no las veía, nada más, así que el doctor (tecnólogo médico) al tiro me dio los lentes, inmediatamente, así que no tuve que ir al consultorio ni nada. Estoy muy agradecida de todos”.

El operativo del jueves 4 de noviembre, que partirá a las 9:00 horas, estará a cargo de las UAPO del CESFAM Nuevo Horizonte y del CESFAM Dos de Septiembre. Se entregarán números por orden de llegada hasta completar los 200 cupos disponibles para esa oportunidad.