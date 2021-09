El fin de una era: Los últimos teléfonos públicos de Los Ángeles

Para hablar de los inicios de la cabina telefónica tenemos que remontarnos al siglo XIX, ya que el primer teléfono público se instaló en 1889 en el Banco de Hartford (Connecticut, Estados Unidos).

En el año 2012, se generaban alrededor de seis millones de llamadas desde los teléfonos públicos a lo largo de Chile. Sin embargo, la cifra de hoy es bajísima, y ha ido disminuyendo y cada vez es más complejo la sustentabilidad económica de los equipos públicos.

Así lo explicó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jaime Aravena quien señaló que, “no tenemos un catastro, porque en realidad los teléfonos públicos fueron masivo y de gran ayuda e incluso llegó un minuto en que los negocios se peleaban por tener uno, porque atraían público y eso se significaba que la gente podría ir a comprar algo más, sin embargo, esto ha ido en retirada en la medida que la tecnología llegó y la telefonía se ha ido expandiendo a tal nivel que hoy casi todo el mundo tiene un celular”.

Ante la consulta de cuántos son los que están funcionando en la capital provincial, Aravena indicó que, “quedan poco, porque las empresas tampoco los han potenciado porque hay un tema de costo, el tener un teléfono público en la calle significa tener un permiso municipal que hay que pagar y en la medida que casi nadie los usa las compañías han decidido en muchos casos retirarlos”.

Según una corta investigación que realizamos con Fredy Muñoz (secretario de Prensa y reportero gráfico) en Los Ángeles son alrededor de 13 los equipos que se encuentran en el centro de la comuna. Tres en el CDT del Hospital (dos operativos); tres en las oficinas de Movistar en calle Valdivia; dos en el terminal IslaJacoop; uno en la Primera Comisaría; uno en la subcomisaría Paillihue; uno en el Cesfam 2 de Septiembre; uno en los edificios públicos en calle Caupolicán (al costado Correos de Chile); uno en el terminal Rodoviario y uno en Homecenter Sodimac, pero este fue retirado el día martes.

El jefe de la unidad de Administración de Servicios del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Esteban Arriagada en relación a los equipos que se encuentran en las instalaciones expresó que “contamos con dos teléfonos públicos que están operativos, uno ubicado en el primer piso del CDT y otro ubicado en el acceso por el lado de Ricardo Vicuña en el costado de Urgencia”.

Arriagada agregó que, “actualmente estos teléfonos están operativos y se le hace un mantenimiento aproximadamente una vez a la semana, el cual se le revisa si tiene el dinero y si presentan algún desperfecto, sin embargo, también comentar que antiguamente teníamos mucho más de estos aparatos lo cual estaban ubicados en distintas partes del Complejo y lo que se nos comenta de las administraciones anteriores es que en el lado del CDT tenían tres teléfonos uno por cada piso”.

El jefe de la unidad cerró manifestando que “antes se les da un uso muy frecuente muy regular, del cual hoy simplemente están como una un tema de apoyo para la gente que todavía no se acostumbra o quizás no anda con su teléfono móvil, pero en sí ya no es algo que presta utilidad de la manera cómo fue hace 20 años atrás, por ende, el Hospital lo mantiene, sabe la cantidad que hay, en ningún caso se ha hecho algún alcance de retomar este tema o incorporar mayor cantidad porque ya se ve que no es necesario”.