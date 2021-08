Alcalde de Quilleco y su hoja de ruta de cara a nuevo período

Más del 60% de la población que habita en el sector rural de Quilleco no cuenta con agua potable, situación que obliga al abastecimiento con apoyo de camiones aljibe, relata con preocupación el alcalde electo, Rodrigo Tapia, quien el pasado 28 de junio, asumió por un nuevo período (2021-2024).

El jefe comunal, a semanas de asumir y en entrevista con diario La Tribuna, manifestó que entre sus prioridades está el impulsar nuevos proyectos de agua potable rural, la adquisición de terrenos para Comités de Vivienda, la implementación del primer gimnasio de acondicionamiento físico, la construcción de un estadio en Canteras con infraestructura deportiva, canchas sintéticas en distintos sectores de la comuna, entre otros compromisos, con los habitantes de la comuna, principalmente adultos-mayores.

Rodrigo Tapia se declara como “un vecino más de la comuna” donde nació un día 28 de diciembre de 1962, en el sector Salto del Perro, cercano a Cañicura, Ramadillas y Las Malvinas.Estudió en Quilleco, y sólo dejó la zona cordillerana para seguir la carrera de pedagogía, en la Pontificia Universidad Católica de Talcahuano. Luego de obtener el título de profesor, regresó de inmediato a su comuna, a ejercer su profesión en una escuela rural.

Actualmente, y al asumir por este nuevo período, manifiesta que su equipo de confianza está compuesto mayoritariamente por mujeres, “llego con gente con experiencia, principalmente mujeres profesionales con experiencia en el servicio público. Eso, a mí me da un plus distinto, trabajar con personas con experiencia, porque a mí como alcalde me permite hacer otras cosas, como salir a terreno, a buscar los recursos que se necesitan después que un proyecto está aprobado técnicamente, porque hay que buscar los recursos para que sea aprobado financieramente y eso teniendo un buen equipo de trabajo en la casa, uno puede salir afuera a buscar lo que necesita para poder cumplir con las expectativas que la gente tiene cifradas con nosotros”.

Con anterioridad, Rodrigo Tapia lideró la alcaldía de Quilleco durante el período años 2008-2012 siendo reelecto por un nuevo período del 2012 al 2016.

PLAN DE TRABAJO

¿Cuáles son sus prioridades en este nuevo período?

“Hay muchas necesidades que tiene nuestra comuna principalmente el sector rural, uno de los proyectos emblemáticos que nosotros dejamos postulados el 2016, en abril de 2016, dejamos postulados muchos proyectos de Agua Potable Rural –APR- y que a la fecha hay muy poco de eso en ejecución. También tenemos problemas de vivienda, dejamos proyectos encaminados y recién hoy día se están construyendo algunas poblaciones. Mi compromiso es precisamente continuar con compra de terrenos para los futuros Comités de Vivienda. También hay Comités de Viviendas que están organizados, pero que no han tenido el apoyo necesario para poder terminar los estudios, diseño y posterior postulación al subsidio. Tenemos mucho por hacer, y eso está reflejado también en mi programa de gobierno comunal que entregué durante el periodo de campaña”

Respecto de los proyectos de APR, ¿Qué porcentaje de la población no tiene agua potable rural?

“Yo diría que sobre el 60% del sector rural hoy día no tiene agua potable, se está abasteciendo con camiones aljibes, con el apoyo que tenemos de la Gobernación; Por lo tanto, es una tremenda necesidad que ha gente tiene en los sectores rurales y es donde nosotros tenemos que llegar”

Y en cuanto a las necesidades en vivienda, ¿cómo se desarrolla el trabajo con la comunidad?

“Tenemos varios comités queestán a la espera de sacar las últimas observaciones que están hoy día en el Serviu. Son observaciones menores pero sí son necesarias para poder ingresar el proyecto y se puedan así asignar los subsidios. Tenemos los Comités Santa María de Canteras, Comité Esperanza de Villa Mercedes, un comité de Villa Futuro, Los Castaños, de Canteras. Tenemos dos tomas acá por parte de vecinos que tomaron algunos terrenos y que estamos regularizando esa situación para que tengan su vivienda digna y también con servicios básicos. Me refiero a toma Las Vegas de Quilleco y a la toma Zunino de la población San Lorencito. Ellos también tienen mucha esperanza de que logremos aquí al corto período que nos queda de 3 años y medio, puedan tener el anhelo de la casa propia”

En estos meses de contingencia sanitaria, ¿Cómo pretende orientar el trabajo hacia la comunidad?

“Yo creo que no es obstáculo para avanzar en lo que nosotros nos hemos propuesto, porque quizás un poco aliviana el trámite con que hoy día se está haciendo todo vía remota; es más, los proyectos antes había que ingresarlos en carpeta a Concepción o en Santiago y hoy día todo se manda en línea. Quiero ser bien responsable en esto, no va a ser obstáculo si yo no logro cumplir mis objetivos, decir que por la situación que estamos viviendo ahora (…) Teniendo gente con experiencia tenemos que lograr los objetivos planteados, tenemos que lograr financiamiento a los proyectos porque la gente no puede esperar; la gente cifró sus esperanzas en mí, y yo debo cumplir porque además soy de la comuna, la gente me conoce, conoce mis potencialidades y los defectos que como personas tenemos, pero mi compromiso está con ella”.

¿Quiénes no pueden esperar considerando las características de su comuna?

“Nosotros somos una comuna netamente rural. Y cuando digo que la gente no puede esperar son las necesidades que hoy día están pendientes y están latentes, como por ejemplo la educación. Hoy día tenemos alumnos por el tema de la pandemia que no se pueden conectar y también contraje compromiso con los apoderados de los distintos sectores, de acuerdo a los recursos que llegan, porque el gobierno inyectó recursos en todas las comunas, porque llegaron 110 millones de pesos, y quizás el problema, el énfasis que se puso ahí fue que eran de libre disposición, y creo que hubo autoridades que los recursos no fueron empleados para la pandemia. Entonces, cuando me preguntas cuáles son las necesidades y por qué la gente no puede esperar, porque como comuna rural nuestras necesidades son muchas, nosotros no tenemos grandes fuentes de empleo acá”

¿Qué le dice hoy a los habitantes de su comuna?

“Que nos apoye en el trabajo que estamos haciendo, llamar a los dirigentes, a los vecinos, a ser parte de este trabajo que me he propuesto con ellos porque mi programa de gobierno comunal fue en base a las necesidades que nosotros percibimos en los sectores (….) Que estén pendientes de nosotros, la municipalidad es una municipalidad de puertas abiertas, la gente me conoce, yo estuve en dos periodos anteriores por lo tanto, el trabajo lo vamos a hacer con la gente, con los dirigentes, con los profesionales de educación, salud, en fin, tenemos un gran programa que estamos dispuestos a cumplir”

¿Cómo sueña la comuna de Quilleco?

“Me gustaría que, por ejemplo, no hubiera tanta carencia en el sector habitacional, hay mucha gente que busca arriendo y no hay arriendos y los que hay están muy muy elevados; queremos las poblaciones todas urbanizadas, queremos tener toda la gente en buenas condiciones de vida, quiero una comuna tranquila, sencilla, de buen pasar y de buen vivir”

TAREAS EMPEÑADAS

-Contar con la primera oficina de Banco Estado

-Crear la Dirección de Tránsito y Transporte Público para la obtención de licencias de conducir.

-Implementar una clínica móvil para atender sectores rurales apartados.

-Poner en marcha el primer equipo de seguridad ciudadana

– Construir un nuevo acceso y una pasarela peatonal en entrada principal a la comuna

-Construcción de un Centro de Salud Familiar para Canteras y villa Mercedes.

– Creación de APR en los distintos sectores rurales.

– Construcción de la primera piscina recreativa municipal en la población San Lorencito.

-Retomar proyectos de construcción de piscinas municipales recreativas en Quilleco, Canteras y villa Mercedes.

-Compra de terrenos para los futuros Comités de Vivienda.

– Construcción de áreas verdes con skatepark y patinaje en la población San Lorencito.

– Mejorar el acceso a la cultura.

-Construir un circuito deciclovías y vereda peatonal en Canteras, avenida Diego Portales, villa Mercedes y villa Las Flores.

-Instalación de puntos de reciclaje en diversos lugares de nuestra comuna y entrega de contenedores a familias que deseen reciclar.

-Apoyar la creación de la Cámara de Comercio y Turismo comunal.

– Proyecto de asfalto tramo bajo de Duqueco, Pejerrey y Llano Blanco

– Construcción de un estadio en Canteras en terreno municipal

-Implementar farmacias populares en los dos Cesfam.