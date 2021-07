Krause: “Hoy está todo el espacio para que los delincuentes se tomen las calles y eso es lo que no queremos”

Ante los hechos de violencia que se han estado viviendo en las últimas horas en la capital provincial de Biobío, el alcalde Esteban Krause, se refirió a esta situación “yo he estado reunido tanto con la Policía Investigaciones, cómo con Carabineros, y vamos a sostener una reunión con la fiscal en unos días más, para poder trabajar más en conjunto, de bien es cierto, trabajamos en conjunto, pero queremos reforzar la labor”

Krause agregó que “aquí hay una situación que no escapa la realidad del país, pero no queremos que eso suceda nuestra comuna de Los Ángeles, yo siento también que tiene que ver algo con el tema del encierro, y ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante como municipalidad, de volver a la calle de tomarnos los espacio, de tener actividades culturales, recreativas que son importantes para nuestra vecina y vecinos, hoy está todo el espacio para que los delincuentes se tome las calles, para que los delincuentes se tome los barrios y eso es lo que no queremos y eso lo que queremos

El edil comentó que “queremos retomar nuestras actividades del día a día, esto que nos está afectando es muy gravísimo son las primeras señales de que el narcotráfico puede estar en distintos lugares, en distintas redes públicas y privadas interviniendo y tomando el poder que tenemos que tener nosotros y por lo tanto no es una cuestionas menor”.

Por último, el jefe comunal argumentó que “las cosas de narcotráfico, las acciones que hacen los narcotraficantes son peligrosas no solamente para las personas que consumen, no pero no solamente para los vecinos que están directamente afectados, sino que, para toda la sociedad, el narcotráfico tiene redes en todos los niveles y eso no nos podemos dar el lujo de permitirlo”.