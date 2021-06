Esteban Krause y su último periodo como alcalde: “tenemos un contrato a plazo fijo, una última oportunidad”

Sin prisas pero sin pausa, como es propio de quien está a la cabeza de una comuna como Los Ángeles, el reelecto alcalde Esteban Krause Salazar recibió en su remozada oficina al equipo de La Tribuna para ahondar respecto a los proyectos que va encarar en su último período en el sillón edilicio de la capital provincial.

Afable como es su característica, basó la conversación en la responsabilidad que siente luego de obtener más de un 77% de votación. “Estar dentro de los diez alcaldes más votados es un tremendo logro, y haber subido las votaciones después de dos elecciones anteriores no es fácil. Por tanto, la responsabilidad que tengo no es menor”.

A sabiendas de que tres años y medio son un plazo muy acotado (considerando el desfase de las elecciones), y que el legado que pueda quedar de su gestión dependerá finalmente de lo que se realice en el último período, Krause se mostró entusiasmado por concretar una serie de proyectos que apunten principalmente a mejorar la calidad de vida de las personas, y a entregar mayor seguridad en la comuna.

“El último período marca los años anteriores; si uno lo hace mal, probablemente marque más eso, que los años anteriores. A modo personal, y lo he tratado de ir imprimiendo al equipo municipal, pienso que tenemos la última oportunidad; yo no voy a poder repostularme a alcalde y hacer luego lo que no hice. Tenemos un contrato a plazo fijo, que ni por muy bien que se haga, se podrá ampliar”.

¿Cuál será el sello del último periodo?

Mi objetivo central y lo que queremos instalar es que estamos en una Municipalidad seria y responsable, que el alcalde al que le tocó estar ahora no viene hacer negocio, sino que a entregar lo mejor que tiene, desde el punto de vista profesional, técnico y humano. Quiero que uno pueda decir “vivo en una buena comuna”.

Siempre estábamos mirando a Temuco y Chillán, o a otras comunas, y veíamos algo mejor que acá. Me gustaría que los vecinos y vecinas se sientan felices y orgullosos de vivir en Los Ángeles. Eso quiero que quede instalado: la identidad local y que eso lo podamos defender en cualquier lugar.

¿Cómo fue el retorno a las labores municipales?

Volvimos inyectados deánimo y entusiasmo, con una tremenda responsabilidad en mis espaldas en el sentido de que las personas votaron por mí, no solo por lo que se ha realizado, sino que por el futuro, no se vota solo por el pasado. Por eso hay una mirada a futuro. Es una tremenda responsabilidad no solo por lo que vamos hacer, sino por lo que significa el último período.

Me siento presionado y me he impuesto algunos objetivos que tienen que ver cómo vamos a entregar la comuna, la administración municipal, porque lo único que tengo claro es que voy a dejar de ser alcalde en tres años y medio más, si es que no hay una modificación a la ley.

Por eso, vamos a tener una preocupación importante por el tema de las plazas, mirar con más detenimiento las cuestiones básicas que los vecinos y vecinas nos plantean: seguridad, iluminación, reparación de veredas, iluminación de plazas, fortalecer la seguridad vial, entre otros. (Ver recuadro)

¿Qué pasa con las grandes obras, Estadio, Parque Urbano?

Hay algo que quiero decir y es que tengo preocupaciónpor los recursos para obras públicas en general. El gobierno está planteando con mucho entusiasmo que se amplió el tema de los beneficios sociales, pero a mí me preocupa que esa plata tiene que salir de alguna parte, de algún presupuesto.

Tengo temor de que nos entusiasmemos con muchas obras, y que el Gobierno de turno no tenga los recursos para poder hacerlas. Siento que eso ya está pasando en la comuna de Los Ángeles. Yo creo que el Gobierno va a dejar vacías las arcas, para que el otro pueda hacer algo. No obstante, espero estar equivocado y como Municipalidad seguimos trabajando, haciendo los diseños, las gestiones y todo lo necesario para optar a los recursos.

¿Cómo le gustaría que se le reconociera entonces, terminada su labor en el municipio?

Me preocupa que cuando yo ande en la calle me saluden con afecto y respeto. Que digan este gallo fue un buen alcalde, no fue un ladrón. Ganarse el respeto de las personas cuesta mucho, y perderlo no cuesta nada. Siento que en todos estos años me lo he ganado, y eso es por lo que quiero que me reconozcan.

Lo otro que me motiva es poder transmitir que debemos querernos por lo que somos, y no por lo que tenemos. Cuesta mucho, pero la gente debe valer por lo que es, no por lo que puede o quiere mostrarle al resto. Eso me gustaría que quedará instalado, que nos pesaran no por el bolsillo, sino por nuestro conocimiento, nuestros valores, por quienes somos.

En ese sentido, ¿quién es Esteban Krause?

¿Quién soy? Soy una persona trabajadora, me gusta estar en la casa, me siento cómodo en mi casa. Bueno para leer, a veces duro, me toca ponerme duro cuando tengo que tomar decisiones, aunque siempre estoy abierto a ver todas las alternativas.

Sé que hoy estoydesempeñando el cargo de alcalde y lo tengo que hacer lo mejor posible, que estoy contra el tiempo y que tengo solo una oportunidad para hacerlo.

¿Qué le depara el futuro?

He pensado ser Presidente de Chile (risas). Lo que vaya hacer después dependerá de lo que haga ahora. El futuro se construye hoy día, pongo eso como un chiste porque para poder pensar en ser candidato a Presidente, uno tiene que haber hecho una buena tarea y yo me estoy proponiendo hacer una buena tarea. En ese sentido, cuando lo digo, me permite ajustarme a lo que viene.

Muchos me han dicho “es el último período, tómeselo con calma”. Yo no soy así, porque si quiero ser Presidente de Chile, tengo que volver de nuevo a donde prometí algo que iba hacer, y si no lo he hecho cuando vaya, seguramente no confiarán en mí. Por eso soy cuidadoso en las promesas.

¿Alguna escala antes de ser Presidente (risas), diputado tal vez?

Toda mi vida he trabajado pensando solo en el presente, nunca hago una movida pensando que esto me va a servir para lo otro. Pero si lo hago bien ahora, no tengo por qué no pensar que esto me ayudará en adelante. Si lo hago mal, no tengo muchas opciones de pensar en alternativas. Si lo hago bien, puedo luego tener muchas alternativas.

¿Quién le gustaría que ocupará este cargo?

Qué difícil tener que irse. Sabes que estoy cumpliendo un sueño y también lo he conversado con mi familia. Siempre me quise ir no porque yo quisiera o porque no pudiera seguir. No me hubiera gustado irme perdedor.

Desde esa perspectiva, me gustaría que fuera una MUJER. Es importante que se levanten liderazgos femeninos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

– Proyecto de remodelación de Avenida Ercilla

– Avanzar en acuerdos para la construcción de la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública Municipal

– Cesfam Cordillera y Cesfam Chacayal

– Comités habitacionales pendientes

– Seguir avanzando en proyectos de Agua Potable Rural

– Resolver el ordenamiento interno del tránsito

– Reforzar los temas de seguridad pública

– La ampliación del sistema de cámara de televigilancia y la adquisición de más vehículos para reforzar la labor preventiva

– La creación de más áreas verdes, plantación de bosquetes, labor en tenencia responsable de mascotas, centro temporal de mascotas, móvil veterinario, reciclaje, mantención de áreas verdes