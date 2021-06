Cuatro de los cinco integrantes del nuevo directorio de la CUT Biobío serán mujeres

En un hecho sin precedentes en la historia sindical a nivel local, la directiva del Consejo Provincial Biobío de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tendrá a cuatro mujeres de un total de cinco integrantes.

Fue el resultado de las votaciones realizadas a nivel país y local el pasado fin de semana, ocasión en que la multisindical cambió a su presidenta nacional con el arribo de Silvia Silva en reemplazo de Bárbara Figueroa, que estuvo nueve años al frente de la entidad.

En el caso de la CUT Biobío, la elegida fueron Alejandra Barra, quien obtuvo la primera mayoría a nivel local. Ella fue secundada por Lucy Paredes Ruminot, Luz Poblete Ríos y Nolvia Burgos Fabres. El único hombre es Renzo Campos Rubilar, quien consiguió el quinto lugar en las preferencias de los votantes.

Dos de ellas, Alejandra Barra y Nolvia Burgos, son dirigentes del sindicato interempresa Líder-Walmart, que tuvo un rol decisivo en la conformación de las nuevas directivas locales y nacionales. Ambas asumirán por primera vez funciones de ese tipo en la organización multisindical.

En conversación con La Tribuna, Nolvia Burgos aseguró que es un “honor pertenecer a la CUT y darle una renovación para que sea más allegada a los trabajadores”.

Junto a su colega Alejandra Barra, consideró que se trata de “un gran desafío que vamos a enfrentar como mujeres empoderadas”, destacando el rol que ya han tenido a nivel de su sindicato en los asuntos relacionados con la defensa de los derechos de sus asociados.

La configuración de la nueva directiva, que reemplazará a la encabezada por Alejandro Yáñez, se conocerá en la jornada de este viernes cuando se lleve a cabo la reunión de constitución en que estarán las cuatro mujeres y el único hombre recientemente electos en los comicios de la CUT.

PRESIDENTA DE LA CUT

En declaraciones a Emol, la nueva presidenta nacional de la CUT, Silvia Silva, entregó luces de los aspectos que marcarán su gestión. Quien también es presidenta de la Ajunji aseveró que “si le va bien a la Central Unitaria de Trabajadores, nos va bien a todos, le va bien a Chile”. En ese contexto, sentenció: “Vamos a colocar el diálogo, pero no queremos un diálogo sordo. Queremos un diálogo con tomas de decisiones acompañadas de las y los trabajadores; no queremos continuar pagando la crisis sanitaria, queremos avanzar en políticas públicas reales que sean de convicción y no vamos a claudicar en permanecer y fortalecer la movilización interna de las y los trabajadores”.