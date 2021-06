Coordinador de la Macrozona Sur: “Usurpaciones ilegales de tierras se extendieron a la provincia de Biobío”

Su preocupación dio a conocer el coordinador regional de la Macrozona Sur en Biobío, Roberto Coloma, debido a las tomas de terrenos que se registran en la comuna de Alto Biobío en nuestra provincia, y que serían un reflejo de hechos similares que se presentan en otros puntos de la región, como en la provincia de Arauco, e incluso en la región de La Araucanía, donde comunidades ingresan a predios particulares.

Frente a este tema, Roberto Coloma del Valle, abogado y coordinador regional de la Macrozona Sur, dependiente del Ministerio del Interior, comentó que “desde un tiempo a esta parte hemos venido observando con preocupación que algunas de las situaciones que tenemos instaladas en la región de La Araucanía, y también en la provincia de Arauco, se han ido extendiendo hacia algunos sectores acotados todavía de la provincia de Biobío, fundamentalmente hacia el sector de Alto Biobío, donde se han producido algunas tomas ilegales de terrenos, y que es un hecho que evidentemente nos preocupa y que estamos abordando con las limitaciones jurídicas que la situación tiene”.

HECHOS DE LARGA DATA EN LA COMUNA CORDILLERANA

Coloma agregó que “cuando se plantean estos temas de usurpaciones, primero debemos distinguir aquellas situaciones que ya tienen alguna data importante desde su origen, de aquellas que tienen una data más reciente. Entonces, en la provincia de Biobío y hacia el sector de Alto Biobío hay algunas situaciones que ya son de larga data, y que las conocí cuando me hice cargo de esta tarea en diciembre del año 2020, pero que ya se arrastraban con bastante anticipación, y que por su naturaleza y el tiempo transcurrido desde que se produce la toma ilegal, dificulta mucho el poder tener una reacción más rápida y más eficaz para solucionar el problema, y me refiero a la situación de flagrancia, que es aquella en donde las fuerzas policiales pueden adoptar una medida inmediata”, precisó.

Por lo anterior, Roberto Coloma destacó la importancia de actuar de manera oportuna frente a este tipo de situaciones y en circunstancias de flagrancia, o sea, en las primeras 12 horas del hecho.

También enfatizó las complejidades para actuar en la zona cordillerana de la provincia, como las características geográficas y la movilización de recursos o personal de Carabineros para llegar a esa zona extrema.

Se debe aclarar, dijo, que en la mayoría de los casos de ocupación en la comuna, las posibilidades de intervención del gobierno y el actuar policial son inexistentes debido al tiempo prolongado de este tipo de situaciones, y en donde solo se debe apuntar a una solución judicial.

PROCEDIMIENTOS POLICIALES

El coordinador regional de la Macrozona Sur abordó las estrategias relacionadas con este tipo de hechos en la zona. Precisó que “estamos abocados a poder mejorar los procedimientos policiales en situación de flagrancia. Ahí tenemos un tema de orden legal que, reconozco, nos ha tocado despejar por las distintas interpretaciones legales que existen sobre la figura de usurpación, y esto es un hecho objetivo, de manera de que lo que ha hecho el gobierno es trabajar con las policías, en este caso con Carabineros, para poder establecer protocolos de actuación en situaciones de flagrancia y unificar criterios jurídicos de actuación, tanto con Carabineros como con Fiscalía”.

En este sentido, explicó que esperan avances en cuanto a propuestas jurídicas, entre ellas, “presentar un proyecto de ley para modernizar la figura de usurpación y que nos permita contar con herramientas más eficientes para poder combatir este delito, que ha adquirido una importancia relevante en relación con la problemática que tenemos instalada en La Araucanía y en la provincia de Arauco”.

Finalmente, el abogado Roberto Coloma hizo un llamado a sectores de izquierda a no validar la violencia, lo que a su juicio es la principal causa de este tipo de hechos: “El problema más de fondo es que acá en el país hay ciertos sectores políticos de la extrema izquierda, como el Partido Comunista, algunos sectores del Frente Amplio, algunos constituyentes recientemente electos, quienes no solamente no rechazan de manera categórica el uso de la violencia como método para conseguir objetivos políticos, sino que la validan y, por otra parte, deslegitiman la acción de los órganos estatales encargados de controlar la acción de estos grupos violentistas que operan en Biobío y La Araucanía”.

Sobre este último aspecto, subrayó que provoca un impacto negativo. “Hace muy compleja la situación, es por eso que se hace imprescindible que las fuerzas democráticas que realmente tienen un compromiso real con el Estado democrático de Derecho que nos rige, nos unamos a un rechazo transversal y sin ambigüedades a la violencia, y en segundo lugar que nos unamos al necesario empoderamiento de los órganos estatales encargados de la persecución penal de los delitos asociados con la violencia. Mientras nos seamos capaces de resolver debidamente esta ecuación, va a ser muy difícil avanzar en estos temas”, finalizó.