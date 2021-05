Se inició la danza de nombres para los tres cupos del Senado por la región del Biobío

A contar de este lunes, solo restan 85 días para que los partidos políticos lleguen al Servicio Electoral (Servel) con su nómina de candidatos presidenciales, a senadores, diputados y consejeros regionales, de cara a los comicios del 21 de noviembre.

Dicho proceso se vio acelerado luego de las megaelecciones del 15 y 16 de mayo, que vislumbraron un escenario complejo para los partidos políticos tradicionales debido a la irrupción de los candidatos independientes, que obtuvieron una representación mayoritaria en la conformación de los 155 integrantes de la Convención Constituyente.

Donde el escenario se observa más movido es en la definición de los candidatos al Senado por la región del Biobío. Es que en estos comicios, por primera vez, se elegirá a los representantes de la Cámara Alta con la nueva configuración del mapa electoral.

Si en 2013 se escogió a cuatro senadores para las dos circunscripciones (dos por la número 12 Biobío Costa y otros dos por la número 13 Biobío Cordillera), ahora el panorama es muy distinto.

De acuerdo a la nueva configuración del territorio, desaparecieron las dos circunscripciones y ahora los electos representarán a toda la región del Biobío. En principio, eran cinco cupos en el Senado, pero como en el camino se escindió la provincia de Ñuble –que devino en la región homónima–, los cupos se redujeron a tres (otros dos quedaron para la nueva región).

UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE

Bajo este contexto, el viernes fue cuando la senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, anunció que en las próximas elecciones no competirá por la región del Biobío –la cual representa en la actualidad–, sino que lo hará por la de Ñuble.

La también ex presidenta de la tienda gremialista hizo el anuncio a través de un video publicado en sus redes sociales, donde afirmó que “escuchamos el llamado de nuestra directiva, de los gremios y muchas personas. Por eso, estoy muy feliz de contarles que haremos saber a nuestro comité electoral que iré a pelear las elecciones senatoriales a la región de Ñuble”.

En su lugar, su sector llevaría a su hermano Enrique van Rysselberghe, actualmente diputado por el distrito 20.

Sin embargo, en la UDI también entró a tallar el diputado Iván Norambuena, del distrito 21, que fue el legislador con la mayor votación individual en la región del Biobío y que, por la ley que limita las reelecciones, no puede volver a postularse para el mismo cargo.

En conversación con Conexión San Cristóbal, Norambuena adelantó, sobre su opción senatorial, que “espero tomar una decisión en los próximos días. (…) En mi caso, llevo varios años como diputado y si uno quiere seguir en política, se debe dar el paso siguiente, que en este caso, es la candidatura senatorial por la región”.

Por lo pronto, aseguró que es parte de los equipos de trabajo de Flor Weisse, que va al balotaje como gobernadora regional frente a Rodrigo Díaz, y en la candidatura presidencial de Joaquín Lavín.

“Estoy inmerso en estos equipos de trabajo que me van a ayudar mucho para tomar una decisión definitiva. También me ayuda la cantidad de votos que saqué hace cuatro años con el sistema nuevo electoral, eso me favorece bastante. Es una buena posibilidad. Mi interés es seguir en política para seguir en una actividad por el bien de la zona en la que vivo”.

PARTIDO SOCIALISTA

Por otro lado, el Partido Socialista también baraja sus opciones para llevar un representante como candidato al Senado. Por lo pronto, habría tres nombres en el ruedo, los cuales corresponden a diputados en ejercicio.

Uno de ellos es Manuel Monsalve, quien representa al distrito 21 de Biobío, Arauco y Lota, quien bordeó los 20 mil sufragios en los comicios de hace cuatro años.

En diálogo con Conexión San Cristóbal, el legislador recalcó que “la región debe tener senadores que representen a la región, que no se vayan, que sean de acá. Ya nos sucedió que elegimos a senadores que se fueron a la región de Ñuble a la vuelta de la esquina. Hay que tener garantías de que están siendo representantes de la región y de nuestra gente”.

En ese marco, sostuvo que el Partido Socialista “va a tener candidatura senatorial en esta región, y por cierto que mi nombre está disponible entre los nombres del PS para esta región”.

El otro diputado socialista que ha expresado su intención de representar a la región en la Cámara Alta es Gastón Saavedra (PS), quien representa al distrito del Gran Concepción después de haber sido alcalde por la comuna de Talcahuano, en cuya última reelección obtuvo el 77% de las preferencias.

Saavedra ha hecho presente su voluntad desde inicios de año e, incluso, ya ha sostenido encuentros con representantes locales de la colectividad y también con dirigentes sociales.

Otro nombre que suena es de la ex diputada PS Clemira Pacheco, que en la última elección en que participó por el distrito 45 (noviembre de 2013) obtuvo más de 42 mil 700 votos, equivalentes al 41.59% de los sufragios, permitiendo el doblaje de la lista de Nueva Mayoría.

PARTIDO RADICAL

Por su parte, el Partido Radical evalúa las opciones para tener un nombre en la papeleta de candidatos al Senado para las elecciones del 21 de noviembre.

Una de las alternativas es la del diputado por el distrito 21, José Pérez Arriagada, quien no se puede postular al mismo escaño en la Cámara Baja debido a la norma que limita las elecciones.

Pese a que Pérez Arriagada tiene 80 años, los dirigentes del PR consideran que es la mejor carta para disputar un cupo en el Senado, debido a su piso electoral. En los comicios de 2017 consiguió 27 mil sufragios, pero en los de 2013 fue una aplanadora electoral al sacar más de 53 mil votos, lo que resultó en un inédito doblaje de la Nueva Mayoría, empujando consigo al actor Roberto Poblete a la Cámara Baja.