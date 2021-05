Cordón sanitario: un dolor de cabeza para transportistas, agricultores, automovilistas y vecinos

Desde el pasado miércoles 5 de mayo rige para Los Ángeles, la medida del primer cordón sanitario entre las 05:00 y las 21:00 horas, que limita el ingreso y salida de un lugar determinado. En caso de hacer efectivos los desplazamientos se requiere de salvoconducto individual, permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo, para asegurar el abastecimiento básico y los servicios esenciales.

En tanto, quienes por razones de salud deben trasladarse de algunas de las comunas de la provincia a Los Ángeles –por ejemplo- deben presentar documentación que justifique el desplazamiento, como la hora médica o en caso de asistir a un funeral, el certificado de defunción u otro documento acreditador, debiendo establecer claramente ambas direcciones.

En medio de la documentación a presentar dada la contingencia sanitaria se producen atochamientos en distintos puntos de la ciudad, mientras conductores del transporte carga y particulares esperan para seguir su trayecto.

La disposición genera diversos inconvenientes por lo que se solicita implementar medidas especiales.

En los puntos de control están destinados fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria, acompañados por personal del Destacamento de Montaña y/o Carabineros de la Prefectura Biobío.

Cabe recordar que la segunda medida comenzó a regir el pasado lunes 17 de mayo, sin fecha de límite.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

En entrevista con diario La Tribuna, el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier alzó la voz por quienes realizan actividades que giran en torno a la cadena productiva. “Estamos con un grave colapso por las barreras sanitarias en cuanto al trasporte de carga. Estamos entregando en este momento remolacha todos los días a Cocharcas”, a 17 kilómetros de Chillán, en la región de Ñuble, donde Iansa concentra la actividad remolachera.

El dirigente agrícola agregó que en medio de las barreras sanitarias se ven imposibilitados de cumplir con los compromisos, “se están retrasando los camiones, no estamos alcanzando a realizar las dos o tres vueltas diarias que hacen los camiones. Eso significa que también en los potreros estamos atrasándonos con la cosecha. Lo mismo nos está pasando con la achicoria. Creo que hay que estudiar esto, y evaluar cómo se podría hacer un by-pass para que los camiones pasen de manera expedita”. En este sentido subrayó que es necesario aplicar medidas diferenciadas para que el flujo sea más expedito, “que el control sea solamente para aquellos vehículos menores y todo lo que es transporte de carga tenga un flujo mucho más fluido para que no tengamos retraso en las cosechas ni en nuestro abastecimiento a la planta”.

Al respecto sugirió reubicar las barreras o habilitar vías exclusivas para el trasporte de carga, “fundamentalmente pensar en cambiar algunos lugares de barreras, reubicarlas y lo segundo es que tengamos los bypass adecuados (…) Yo creo que aquí necesitamos que una línea de tránsito sea para vehículos menores, esa se controlará y una segunda línea de tránsito expedita para vehículos de carga. De esa manera, podríamos lograr de verdad que la carga fluya y no tengamos estos colapsos que estamos teniendo hoy día por las barreras sanitarias”.

Stegmeier subrayó que este tipo de medidas son necesarias debido a la situación sanitaria, “porque efectivamente estamos en una situación crítica respecto del tema de la pandemia pero lógicamente no podemos seguir entrabando al sector productivo. El sector productivo tiene que seguir funcionando. Tenemos que seguir haciendo nuestras cosechas y tenemos que estar movilizando a esta carga. Entonces llamamos a las autoridades para que esto lo puedan resolver lo antes posible, que se cercioren en terreno de lo que está pasando y que en definitiva, tomen aquellas medidas pertinentes para que esto tenga una solución ojalá hoy día mismo, porque en definitiva estamos en plena cosecha y eso lógicamente afecta a todo el flujo productivo de la provincia“.

En paralelo afirmó que se trata de un asunto que no sólo se debe evaluar en Los Ángeles y la provincia, por cuanto, “esto tiene que ser analizado de manera global (…). Aquí los camiones salen de todos lados, entonces estamos en todas las barreras con el mismo problema. Debiéramos en todas las barreras generar los by-pass para que el transporte de carga pase sin ningún problema. Entonces no es solamente hacia el norte sino que en general a todas las rutas que están hoy día con barrera sanitaria. Debieran establecerse vías alternativas para los camiones y así entonces hacer más fluido el tránsito de la carga“. En la práctica, los atochamientos complican a los conductores y a quienes usan distintos medios de transporte, “así, el hecho que tengamos el transporte de carga por otras vías –por vías alternativas expeditas- también agilizaría mucho más todo lo que significa el tránsito de vehículos menores. Eso, sería más rápido también para la fiscalización de estos vehículos. Así arreglamos también el problema a los conductores habituales que pasan con sus vehículos por estas barreras“.

MÁS DE SEIS HORAS DE ESPERA

El propietario de una empresa de sanitización y control de plagas que abarca toda la región del Biobío, que pidió reserva de su identidad por eventuales inconvenientes en su desempeño, expresó que las barreras sanitarias han provocado serio perjuicio en el cumplimiento de sus compromisos en el día a día. “Nos ha perjudicado un montón este tema del cordón sanitario, resulta que nosotros tenemos equipos en la región y ahora tenemos tres equipos que venían de Laja y Yumbel a sanitizar unos locales a Mulchén y a Los Ángeles, pero los equipos todavía están en el taco y no pueden ingresar“, detallando que los trabajadores salieron a las 6:30 de la mañana sin poder llegar a su destino pasadas las 12:30 horas.

“Todavía no pueden ingresar a Los Ángeles, ni siquiera han llegado por el camino de Laja-Puente Perales por María Dolores. Me está perjudicando montones. Lamentaría tener que finiquitar a algunos choferes porque los compromisos contraídos tienen día y hora preestablecida porque se requieren con urgencia por el tema del coronavirus y la sanitización“, explicando que ayer miércoles 19 de mayo, no logró cumplir con ninguno de los servicios comprometidos, asegurando que así ha sido desde el inicio del cordón sanitario. “Esto no puede pasar se supone que hay varias entradas, por último, debieran poner un lugar donde entren solamente las empresas, y resulta que todos ingresan por un lado, debieran pensar un poquito (…) Se supone que somos una empresa que nos necesitan porque tenemos que sanitizar. No puede estar pasando esto. Debieran ver con un dron cuánto taco hay, dónde llega“, siendo también partidario de aplicar medidas diferenciadas.

SEREMI (S) DE SALUD: “ESTAMOS EVALUANDO EL TEMA DE UNA VÍA EXCLUSIVA“

En el reporte regional realizado por las autoridades, diario La Tribuna, planteó las inquietudes y cuestionamientos esbozados en Los Ángeles tanto por el presidente de Socabío como por sectores de la comunidad. Al respecto, la seremi (s)

Isabel Rojas respondió que la contingencia sanitaria es constantemente analizada, “en relación a eso, sabemos que las medidas de salud pública tenemos que evaluarlas y permanecer durante el tiempo para ver el impacto real en relación a los casos y los contagios en la comuna que se está resguardan con este cordón“.

En ese sentido manifestó que se trata de responder a la realidad de cada comuna, “recordar que la medida que nosotros tenemos del cordón sanitario es para que las comunas aledañas no ingresen al cordón, tanto para que no ingresen casos positivos o asintomáticos que puedan estar contagiando como también para disminuir la movilidad en la comuna de Los Ángeles y así disminuir los casos que actualmente tenemos. Por lo tanto, nosotros sabemos que toda medida colectiva de restricción trae ciertas incomodidades y obviamente nosotros estamos evaluando el tema de una vía exclusiva también, se va a evaluar“.

Acotó que “la definición del cordón sanitario tiene que ver con que nadie puede entrar ni nadie puede salir y eso es también para resguardar tanto las comunas que también están con indicadores positivos. Por Ejemplo, Tucapel es una de las comunas que está en fase dos y que también tiene buenos indicadores y que también estamos protegiendo de otros contagios que resguarden las otras comunas con buenos indicadores“.

DESACUERDO CON LA BARRERA SANITARIA

Vecinos del sector Los Tilos, en la entrada norte de la ciudad, enviaron una carta dirigida al alcalde de Los Ángeles, a Carabineros y a la autoridad militar. En el escrito, expresan su desacuerdo con la barrera sanitaria instalada en avenida Las Industrias. “En efecto, esa medida que pretende proteger a la población de Los Ángeles, solo ha traído un constante deterioro de la calidad de vida de todos los vecinos, ya que significa importantes retrasos para ir y venir a nuestros trabajos. Esa medida, la consideramos arbitraria, abusiva y discriminatoria ya que somos parte de Los Ángeles. Por tanto, el cordón sanitario debería estar a la altura del peaje“.

Agregan que “nos sorprende el abuso de poder y la indiferencia frente al sufrimiento, angustia de cada una de las personas de Los Tilos que debe transitar por ese lugar. A modo de ejemplo, eso significa que servicios básicos como el gas, locomoción colectiva no llegan al lugar para no meterse en el taco que provocan sus abusivos controles“.

Al respecto piden reevaluar la medida de fiscalización y control “hacemos un llamado a la cordura y al sentido común de las autoridades, toda vez, que supuestamente es proteger. Pero solo logran un detrimento en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Aprovechamos a declarar que las veces que hemos necesitado que las autoridades policiales, hagan un control anti-delincuencia nunca es posible. Sin embargo, para controlar gente de trabajo y entorpecer su quehacer diario usan todos los medios posibles. Su fuerza y recursos deben ser usados para protegernos y no para menoscabar nuestra dignidad. Les hacemos un sentido llamado a considerar nuestra solicitud y a empatizar con nuestro sector“, cierra la carta que, en representación de los vecinos, envió Gino Athens Garcés, residente en Los Tilos.