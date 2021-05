Los cuatro elegidos en el distrito 21

1.- Paulina Veloso: “La ciudadanía ha confiado en este trabajo”

Paulina Veloso (licenciada en Derecho, diplomada en gestión cultural e hija de pescador lotino), obtuvo la primera mayoría en el cupo de Renovación Nacional dentro la lista Vamos por Chile.

Al ser entrevistada anoche, declaró que el resultado “para nosotros no es una sorpresa. Hicimos un trabajo muy arduo desde el primer día en que me dijeron que efectivamente iba a ser candidata por el distrito 21. Hicimos un despliegue por todas las comunas de nuestro distrito, también tratamos siempre de llegar con humildad todas las personas de nuestro distrito, de entregarles información porque sabíamos que iba a ser una carrera difícil”.

“No había mucha información con respecto a la labor de los constituyentes, ni mucho menos cuáles eran los nombres de los candidatos. Entonces, nos enfocamos en eso, esa es la verdad. Creo que también es un premio al trabajo constante, no solamente una vez que uno es designado candidato, yo llevo más de 10 años trabajando con las personas y con las organizaciones sociales, partí en mi comuna de Lota, de donde soy oriunda y de ahí nos desplegamos a la provincia de Biobío y de Arauco”.

“La ciudadanía ha confiado en este trabajo que es codo a codo con ellos y que pretendo finalmente, si salgo electa, siga siendo de la misma forma. La ciudadanía tiene que expresarse a través del proceso constituyente y yo me la voy a jugar por eso”.

“Soy una persona igual que ellos, provengo de una familia de esfuerzo, mis padres hoy día son comerciantes, mi papá fue pescador. Hoy en día soy profesional, gracias al esfuerzo familiar, lo recalcamos bastante porque no provengo ni de la elite social ni política y eso también es algo que quiero que se vea reflejado en esta nueva Constitución, que la gente de clase media, media baja sea la que esté representada y que sean nuestros derechos los que se defiendan ahí”.

“Es sumamente importante el trabajo en equipo. Trabajé con más de 50 candidatos a concejal de toda la provincia de Arauco y la provincia de Biobío, trabajé con los dos alcaldes que tenemos en ejercicio, con los alcaldes de Cañete y de Tucapel, además de todos los candidatos a la alcaldía. Ese respaldo es el que hoy día se ver reflejado en esta votación”.

2.- Luis Barceló: “No me sorprende votación de los independientes”

Luis Barceló fue el ex gobernador de Biobío durante la segunda administración de Michelle Bachelet que postuló como candidato independiente dentro de un cupo PPD, encabezando la votación en la Lista del Apruebo que lo llevó a la Convención Constituyente.

Anoche reconoció que “a esta hora estoy entrando a tener un escaño en la Convención Constitucional, pero todavía falta un porcentaje importante de mesas por escrutar, así es que no me puedo dar aún por ganador”.

“Hay que ser sumamente prudente en esto y hay que esperar hasta el final, al final sabremos si quedamos o no quedamos. Si quedamos maravillosamente bueno y si no hicimos todo el trabajo necesario para lograrlo, pero no siempre se triunfa en la vida, así es que hay que esperar primero. Por ahora estamos obviamente contentos pero con mesura, a un optimismo prudente, hay que esperar”.

No me sorprende la votación de los independientes. Conversé con gente cercana a mí, especialmente con uno que es muy cercano a mí, mi jefe de campaña (Rodrigo Ríos), le dije en 20 ó 30 oportunidades durante el proceso: no tenía mayores dudas de que a los independientes les iba a ir muy bien, muy bien”.

“Hay un cansancio con los partidos políticos tradicionales por no haber hecho las cosas oportunamente. La gente se aburrió de eso y por eso es que personas sin mayor trayectoria política, incluso aficionados a la política, han logrado posicionarse dentro de la Convención Constitucional. Eso es una fuente de oxígeno muy importante porque vas a ayudar a limpiar este aire enrarecido que hay en todo Chile”.

“Desde ese punto de vista, no tengo ningún problema en enviarles un gran abrazo a todos ellos, felicitarlos por este espléndido triunfo que han obtenido sobre los partidos políticos especialmente los tradicionales”.

“Sobre los partidos de derecha y lo partidos que conformaron la Concertación, es un golpe muy fuerte recibido y va a obligar a los partidos a repensar lo que hay que hacer en Chile, cómo debemos construir Chile”.

Javier Fuchslocher: “estaré a la altura de la confianza”

Debido a la corrección de género, Javier Fuchslocher (32 años, profesor de historia y geografía), consiguió el cupo a la Convención Constituyente por la lista Independientes por una Nueva Constitución, pese a que su compañera de lista, Clara Sagardía, fue la primera mayoría.

“Lo primero que haré será viajar a Laja para felicitar a Roberto Quintana (quien fue electo alcalde y reemplazará a Ignacio Fica). Gané en todas las mesas gracias su apoyo. También a las personas que estuvieron conmigo, a Julio Muñoz, Gabriela y tres vecinos que estuvieron en ni campaña. Esto es bastante medio épico”.

“Lo mío era una paloma dentro de 50 palomas de Marcelo Urrutia y le ganamos igual. En la Costanera habían 50 palomas y solo una era mía. En avenida Vicuña Mackenna tenía dos palomas y los demás fueron 100”.

“Fue una lucha de David contra Goliat. Teníamos optimismo porque la esperanza en las personas es la que nos dio la victoria. Nuestro objetivo era tener un representante de los independientes en el distrito y eso fue lo que nos trajo acá. Sin optimismo, David no se habría agachado a recoger la piedra con la que venció a Goliat”.

“Cuando nos decían que los votos que se perdían con los independientes, generamos confianza en una parte importante de la población. Lo que tenemos que hace es estar a la altura de la confianza”.

“No me voy a desligar del distrito, Seré constituyente para quienes votaron por mi como para quienes no lo hicieron. Este es el rol del Constituyente: Llevar el mandato de la gente a la Constitución. Eso lo hicimos en nuestro trabajo en campaña, con nuestros principios, ni abanderizados por partidos o grupos económicos, sino como ciudadanos, a puro a ñeque”.

Vanessa Hoppe: “Ha sido una sorpresa muy agradable”

La abogada Vanessa Hoppe, primera mayoría en su lista del Aprueblo Dignidad y dentro de los candidatos en el distrito, se mostró conforme y feliz por el resultado: “Ha sido una sorpresa muy agradable. Si bien esperábamos que la Coordinadora Nahuelbuta Bío Bío Constituyente, pudiese sacar una candidatura porque nos entendemos representantes de los movimientos socio-ambientales que fueron los protagonistas de las demandas del estallido social y por mayor dignidad, entonces esperábamos que la ciudadanía hiciera eso con nuestras demandas desde luego. Personalmente, no me representaba ser ni la primera mayoría, ni este nivel de votación, así que obviamente estoy gratamente expectante, contenta pero muy cauta, porque no sabemos

“El sistema político está hecho para desincentivar la participación ciudadana, sin embargo, los que estamos mal somos el 90% de la población, o sea, independiente que el sistema político está hecho para esto, la verdad es que esta elección debió haber dado mayores garantías de representatividad. Debió haberse hecho una preparación, debió a las personas habérseles un proceso de educación y luego la votación debió hacerla solo para constituyentes, de tal manera que las personas lograran dimensionar lo importante que era esta elección”.

“El nivel de poca participación me parece que es una responsabilidad y debería darles vergüenza a las autoridades que organizan esto porque en definitiva también es su responsabilidad para hacer que el proceso sea más representativo. Lo que se hizo fue intentar hacer un proceso a la rápida, sin las condiciones necesarias para garantizar una representatividad correcta, sin embargo, creo que la ciudadanía igual logró manifestarse”.

“La derecha no está logrando el porcentaje que ellos querían conseguir y eso es una gran alegría porque, en definitiva, queda igual de manifiesto esta intención de mayor dignidad, esta exigencia del pueblo donde radica la soberanía de una mayor dignidad para todas las personas así que eso me tiene muy feliz”.