Valdivia: Fallece destacado radiodifusor

Profundo impacto provocó en Valdivia, el fallecimiento de Augusto Enrique Olave Pavez, director y voz principal de la radio Austral CD 97, cuyo deceso se registró hoy, a las 12.47 horas, producto de un infarto cardiaco, tras permanecer internado en el Hospital Base Valdivia.

Su hijo Andrés, confirmó el desenlace “Hace casi dos meses, empezó una lucha contra el Covid-19, la cual no estuvo exenta de complicaciones. No tienen idea de cuánto peleo, él no se quería ir. Todo lo que podía haber pasado en un hospital le pasó y fue saliendo victorioso de cada una de esas peleas”, relató Andrés.

En el informativo central de radio Austral, Andrés agregó que su padre logró enfrentar momentos difíciles “cuando la situación pudo ir mejorando, ocurrió un hecho catastrófico, tuvo un paro, esto hace diez días, y desafortunadamente su cuerpo ya estaba debilitado por toda la pelea que dio, durante tanto tiempo, por su familia, por sus hijos, su esposa, sus nietas, sus sobrinos, amigos, por todos, por su Valdivia querido y sus auditores, pero el cuerpo no lo puedo aguantar”.

En tanto, a través de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, se destacó la trayectoria Augusto Olave, “su partida deja sin su pilar fundamental a su casa radial, a la que dirigiera desde 1972 con esmerada dedicación y preocupación por su gente, reflejadas en las campañas de la lana o del pan de pascua, ambas con un profundo carácter social. Sus inicios en el medio comienzan en su niñez por las labores parlamentarias de su padre, y este último cuando tuvo que dejar ese trabajo, vio en el joven Augusto de 17 años quien asumiría ese rol para nunca más dejarlo. Un eterno luchador que enfrentó las adversidades que trajeron las nuevas tecnologías pero que bien supo adaptarse y doblegarlas en su tierra” expresa Archi a través de un comunicado.