Madres en situación de calle: Reciben regalos y kits socio sanitarios en su día

Con el propósito de saludar a las madres en situación de calle, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Alberto Moraga y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marissa Barro, en conjunto con Carabineros, recorrieron diferentes sectores de la capital penquista, para conversar con ellas y llevarles algunos presentes, además de los kits de alimentación y socio sanitarios.

Alberto Moraga, Seremi de esta cartera, señaló: “junto a carabineros de chile tenemos una alianza estratégica, ellos distribuyen alimentos y elementos de higiene en puntos que se han definido por la seremi de Desarrollo Social y Familia, en estos recorridos se han identificado varias personas que son mamás, por lo tanto, junto a ellos no solamente hemos estado entregando comida sino tb un presente que recuerda que las madres no solo son las mujeres que están en la casa, sino que muchas veces han vivido situaciones dramáticas que las mantiene en situación de calle, pero no por ello dejan de ser madres, así que también el reconocimiento va para ellas”.

“En el marco del día de la madre hemos querido visitar a madres que se encuentran en situación de calle, hay muchas mujeres que por diferentes razones, tales como, violencia intrafamiliar, problemas económicos o adicción a las drogas, han debido salir de sus casas. Junto a carabineros y al seremi Moraga, hemos venido a ofrecerles apoyo, a conocer su realidad y a decirles que es posible salir de esta situación. Nuestro Ministerio, a través de SernamEG, cuenta con diferentes programas de ayuda, para que recuperen su autonomía física y económica y logren superar el difícil momento en que se encuentran”, señaló la Seremi Marissa Barro.

El Programa Calle, a través de su Plan Protege, ejecutado por Carabineros visitan día a día a personas que viven en las calles de la ciudad y hacen entrega de kit de higiene y de alimentación que consiste en un desayuno, almuerzo y colaciones saludables.

Cabe destacar que el Programa Protege contiene albergues a disposición de las personas en situación de calle, además de las rutas médicas en las provincias. Por lo que, en el caso de no querer, por parte de la persona irse a un albergue, existen las rutas socio sanitarias implementadas en el invierno y que en esta oportunidad, quiso celebrar a las madres en su día.