Ministro Paris compromete evaluar extensión de dos horas de Permisos de Desplazamiento para Alto Biobío

En Alto Biobío, durante esta jornada, el ministro de Salud, Enrique Paris se comprometió a realizar gestiones para abordar dos problemas planteados por la comunidad. Uno dice relación con los permisos de desplazamiento por dos horas a través de Comisaría Virtual y en segundo término, de presupuesto considerando las particularidades de la comuna pehuenche y el impacto que provoca la pandemia.

El secretario de estado, el día de hoy llegó a Ralco en compañía del director del Servicio de Salud de Biobío, Fernando Vergara; del Seremi de Salud, Héctor Muñoz y del delegado provincial Cristóbal Vidal, reuniéndose con representantes de la comunidad, con el jefe comunal de Salud, Jorge Contreras, el director del Cesfam, José Suazo y el alcalde subrogante, Mauricio Salazar.

Tras las conversaciones, el ministro Paris afirmó “creo que es muy importante lo que ha hecho la atención primaria y lo que me ha dicho el alcalde. Este año en el Presupuesto de Salud, se logró aumentar el per cápita a más de 8 mil pesos. Eso es muy importante, pero vamos a revisar lo de los fondos especiales porque obviamente que no es lo mismo un Cesfam en el centro de Santiago que un Cesfam aquí, en Alto Biobío, lejano“.

En paralelo, abordó la problemática planteada respecto de la duración por dos horas de los Permisos de Desplazamiento, otorgados a través de Comisaría Virtual, “las facilitadoras me explicaron muy bien que, muchas veces, los permisos no alcanzan por dos horas y aquí fácilmente se ocupan cuatro horas en trasladarse, entonces se vence el permiso. Así que me comprometí a hablar eso, con la Subsecretaria de Prevención del delito que es quien tiene que ver con la Comisaría Virtual y los permisos“.

En otro orden, destacó la visita realizada a Alto Biobío y la problemática abordada en terreno, “este viaje ha sido muy importante para mí, para conocer en terreno las dificultades de una zona rural, alejada y con una alta tasa de pobreza, Obviamente que tenemos que tener esa mirada socio-sanitaria… La salud es un derecho pero sin ayuda social ni económica tampoco se puede avanzar. Por lo tanto, hay que tener las dos partes de la ecuación funcionando al unísono para poder darle la mejor salud a nuestra población“.

ATENCIÓN PRIMARIA

En Ralco, el ministro París además valoró el rol realizado por los funcionarios de la atención primaria en el proceso de vacunación, “yo también trabajé en la Isla con medicina muy rural y he quedado sorprendido con este Cesfam, que es una maravilla. Tiene laboratorio, rayos, rehabilitación, urgencias, un especialista otorrino-laringólogo atendiendo en un operativo especial y además de eso, nosotros hemos querido en este último tiempo, destacar la atención primaria. Sin la atención primaria, sin el trabajo de los alcaldes y de las alcaldesas y de los funcionarios de aquí, no habría podido funcionar bien el tema de la vacunación, por ejemplo, el tema del testeo. Comenzamos con eso, con el bus que está haciendo test rápido y test de PCR. No habría podido avanzar la vacunación contra la influenza“.

Por otra parte comentó que cada región tiene sus particularidades pero que independiente de ello, es relevante llegar a más personas con el proceso de vacunación para reducir los riesgos, “sé que hay regiones que tienen más problemas que otras, hay lugares donde hay más circulación viral que otras pero también hay que reconocer que el virus es un ser vivo que trata de cambiar, de mutar, de infectar. Por eso, es muy importante también, reforzar la campaña de vacunación. Sin embargo reconocer que la vacuna sirve para evitar los casos graves, que una persona caiga a la UCI o fallezca“. En este sentido, enfatizó que es importante mantener las medidas de prevención, “la vacuna que nosotros estamos colocando en su mayoría, previene, por ejemplo, una mortalidad en un 80 por ciento, la caída a la Unidad de Tratamiento Intensivo en un 84 por ciento pero no hay que creer que evita el contagio. Por eso, hay que mantener las medidas en cuanto al uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento físico“.