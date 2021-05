Presidente de Socabío propone definir planes de desplazamiento considerando la ruralidad

El presidente de Socabío, José Miguel Stegmeier al ser consultado respecto del impacto en la actividad agrícola de las medidas que rigen en Los Ángeles con la puesta en marcha desde la madrugada del miércoles del cordón sanitario afirmó que “en lo que se refiere al tema sanitario, entendemos que son medidas adecuadas resueltas por expertos las que se están aplicando, así que aunque causen problemas de desplazamiento, etc., las entendemos como necesarias”.

En este sentido agregó “sin embargo, no debemos perder de vista de que Los Ángeles es la ciudad que mayoritariamente provee de bienes y servicios a todas las comunas de la provincia, las cuales además son de características marcadamente rurales, incluyendo al sector rural angelino. Consecuentemente, debido a esta razón, es importante tomar cada medida pensando en los impactos que pudieran tener en quienes no residen directamente en la capital provincial”.