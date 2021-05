Los Ángeles: Pymes piden ser incorporadas como rubro de esenciales

El 20 de febrero marcó el comienzo de un escenario complejo para el comercio angelino, al entrar en vigencia la medida que, dos días antes, era anunciada por las autoridades del Ministerio de Salud, con el inicio la cuarentena para la comuna de Los Ángeles.

El año 2020 no estuvo exento de complicaciones, las que para muchos se arrastraban desde el año anterior. A ese escenario, se sumó un cuadro aún más devastador para muchos comerciantes locales, que hoy ven con desesperación un futuro que se torna incierto de no ser resueltas medidas en lo inmediato, situación que llevó a la Cámara de Comercio de Los Ángeles a convocar a una reunión ampliada para analizar propuestas para abordar el impacto que provoca la extensa cuarentena.

El presidente de ese gremio, Miguel Pezoa Reyes, dijo con tono enérgico que su intención es “agotar todas las instancias de reunión y representación que nos permitan visibilizar las consecuencias que están enfrentando las pymes por esta medida extrema”.

A la reunión se sumaron representantes de diversos rubros del comercio, ferretería, mueblería, restaurantes, educación superior estacionamientos y peluquerías, entre otros. Al respecto, Miguel Pezoa subrayó que “los gremios tenemos bastantes propuestas, algunas de las cuales ya se han hecho llegar formalmente a las autoridades, a través de distintas instancias, pero queremos decir con fuerza que no todas las propuestas han sido escuchadas por ellos”. A modo de ejemplo, comparó que la situación que se vive en la región Metropolitana es muy distinta a la que se observa en regiones en el contexto de pandemia, a su juicio, “se persiste en cuarentenas totalmente inoficiosas en regiones, mientras que en comunas de la región Metropolitana, con parámetros cuestionables, apenas están un mes en fase 1. Es una abierta discriminación. No entendemos cuál es el criterio de la autoridad y por qué las estrategias que se aplican en nuestra ciudad no están dando ningún tipo de resultado. Al contrario, aumentamos los casos y se han producido efectos totalmente adversos, como el incremento de la informalidad en todo tipo de rubros, lo que va en desmedro de las pymes establecidas. Es una competencia desleal que nos golpea duramente, a nosotros y a las arcas fiscales”.

PROPUESTAS

En la reunión de gremios, surgieron propuestas para enfrentar la contingencia, detalló el presidente de la Cámara de Comercio, quien indicó que se deben considerar distintos aspectos relacionados al funcionamiento del comercio, “la necesidad de abrir el comercio minorista y establecer restricciones especiales a los grandes centros comerciales y supermercados, ya que ahí se tiende a dar un descontrol del aforo, lo que no ocurre en el pequeño comercio, donde de por sí se dan aforos reducidos. Sin embargo, por estar ellos abiertos y nosotros cerrados estamos en completa desventaja, lo que no puede seguir sucediendo”.

A su juicio, se deben explorar otras alternativas, tales como restricciones vehiculares o peatonales, “ya que hoy Los Ángeles está más saturado de vehículos que cuando hacíamos una vida normal y eso no se condice en nada con la menor movilidad que persigue una cuarentena. Debemos ser capaces de abrir los locales y no al revés, para que las personas tengan distintas alternativas de compra, como era antes, y no se den todas las aglomeraciones que vemos hoy fuera de algunos establecimientos”.

Pezoa señaló que “el peor ejemplo lo está dando el Estado, con servicios públicos que han reducido sus horarios o modalidad de atención, perjudicando a las personas. Cuidan a sus trabajadores, lo que es lógico, pero en nuestras calles vemos un triste espectáculo con personas que hacen largas filas por horas fuera del Registro Civil y otros servicios. Lo mismo ocurre en notarías y Banco Estado, donde es realmente indigno ver a la gente esperar en la calle”.

El dirigente gremial hizo un llamado a que “las autoridades incorporen a las pymes al listado de rubros esenciales, entre ellos las peluquerías, que contribuyen a la higiene y autoestima de las personas. Esto último también es muy importante en medio de los pésimos índices de salud mental que hemos registrado como país. Es insólito que estén cerradas”.

MOVILIZACIONES

El pasado 27 de abril, peluqueros, peluqueras, barberos y estilistas de Los Ángeles, salieron a la calle a manifestarse, solicitando a viva voz y portando pancartas, ser considerados una actividad esencial.

A una semana de esa jornada, Nelson Rivera, presidente del Sindicato de Peluqueros Los Ángeles señaló que esperan ser recibidos por el gobernador provincial, tal como en su momento lo hizo el alcalde y el presidente de la Cámara de Comercio.

Rivera afirmó que es necesario adoptar medidas al momento, “han sido meses críticos porque en nuestro gremio tenemos matrimonios, en que tanto la madre como el padre se dedican a la actividad, siendo su único ingreso para mantener a sus familias, a través de su trabajo. Ya está entrando la angustia y la desesperación de poder trabajar. De verdad que somos esenciales“.

En paralelo, expresó que se trata de una actividad donde es posible trabajar cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, mediante el uso de mascarilla, de alcohol gel, con atención y sanitización entre cliente y cliente. “La angustia está entrando al estar dos meses y medio sin trabajar, sin recibir ingresos. Muchos, han debido entregar los locales ante la imposibilidad de pagar los arriendos” dijo el presidente del Sindicato de Peluqueros.