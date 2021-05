54 localidades rurales de la provincia de Biobío resolverán problema de conectividad

¿Qué tienen en común Rere, Villucura, Salto El Perro, Manzana Ché, Quepuca Ralco y Abanico? No se trata solo de hermosas localidades campesinas de nuestra provincia de Biobío, sino que debido a la distancia con los centros poblados, tienen severos problemas para conectarse a internet.

En otros tiempos, no contar con una buena conectividad no representaba una mayor complicación. Sin embargo, la emergencia sanitaria por el coronavirus ha hecho que tener acceso a la red no sea un lujo, sino que una necesidad cada vez más urgente.

Por ejemplo, buena parte de los trámites, como las postulaciones a beneficios sociales para capear las consecuencias por la contingencia, se pueden realizar solo a través de internet. O las clases que ahora se llevan a cabo de manera telemática o el procedimiento para el retiro del 10% de los fondos de pensiones, cuya única alternativa son las plataformas digitales de las AFP. Y así la lista suma y sigue.

Esta realidad afecta a decenas de localidades campesinas, especialmente aquellas situadas hacia las zonas precordilleranas y cordilleranas, como Tucapel, Antuco, Quilleco y Alto Biobío.

Por eso, se viene trabajando en un proyecto llamado “Última Milla”, cuyo propósito es mejorar la conectividad en todos los rincones del país y que, en el caso de la provincia de Biobío, favorecerá a 54 localidades. A nivel regional, son 112 los sectores considerados, es decir, la provincia concentrará prácticamente el 50% de las áreas favorecidas.

Así lo destacó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien en conversación con el programa “Conexión San Cristóbal”, detalló los alcances de esta iniciativa.

La autoridad explicó que la Subtel inyectó 11 mil millones de pesos en la región para instalar 824 kilómetros de fibra óptica, que llegará a 20 localidades que ahora no tienen este sistema de transmisión de datos de alta velocidad.

“Son proyectos que llegan a la cabecera comunal, pero faltan las pequeñas carreteras que lo llevan a las localidades. Ahí nos unimos con el Gobierno Regional de Biobío, que aprobó 15 mil millones de pesos para proyectos de ‘Última Milla’, para así llegar con internet a 112 localidades”, acotó la autoridad.

La instancia regional le dio el visto bueno por unanimidad para desarrollarse en un período de cinco años, llevando conectividad con una tarifa especial a los rincones más alejados del Biobío.

“Esto va a ser transformacional para la región. Hasta ahora, Biobío, en promedio, tiene el 60% de sus hogares conectados a Internet, pero con una disparidad tremenda: algunas comunas tienen el 90% de conexión, mientras que otras no más tienen más del 5%. En los años que vienen se va a mejorar tremendamente”, señaló la subsecretaria Gidi, quien recalcó que “estos proyectos no son sueños, tienen presupuesto asignado y se está trabajando con ellos”.

Es que, a su juicio, “no tener conectividad es estar en el aislamiento total: es no poder trabajar, estudiar, hacer trámites, más aún en cuarentena, en que no podemos salir de casa o queremos salir lo menos posible. Es la única manera de estar conectados a aspectos que ahora son fundamentales para la vida diaria”.

ÚLTIMA MILLA

Con el fin de conocer las necesidades de cada región, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) comenzó a trabajar con los gobiernos regionales. En el caso de la región, de Biobío, elaboró un diagnóstico y el diseño, y aprobó los recursos necesarios para la implementación del proyecto.

“Última Milla” debiera favorecer a poco más de 50 mil habitantes en el Biobío. En el caso de Biobío, las comunas favorecidas son Alto Biobío, Antuco, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel y Yumbel.

Al respecto, el presidente del Consejo Regional, Patricio Lara, destacó la importancia de esta iniciativa para nivelar el acceso a la conectividad. “Una de las tantas evidencias que nos ha dejado la pandemia es la falta de conectividad. Hoy las modalidades telemáticas hacen que la carga que se requiere es muy alta, por lo tanto, estamos muy contentos como Consejo Regional por haber aportado con esta inyección de recursos para tener una mejor conexión de internet”, manifestó la autoridad.

Lo propio señaló el seremi de Transportes, Jaime Aravena, quien destacó que “esto hace justicia en materia de telecomunicaciones en el Biobío. El proyecto significa que llevamos fibra óptica a las localidades más apartadas de la región, lo que permitirá disminuir la brecha digital y poner equidad a las comunas rurales”.