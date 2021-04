Diputado Urruticoechea por tercer retiro: “Es un proyecto complejo, malo, con un futuro oscuro”

Diario La Tribuna conversó con el diputado por el distrito 21 Cristóbal Urruticoechea se refirió al debate por el proyecto de un tercer retiro de fondos de pensiones desde las AFP.

En particular indicó que “si hoy estamos discutiendo un proyecto sobre el retiro de fondos de las afp presentado por el ejecutivo, es que en algo fallamos, él y nosotros. No estoy de acuerdo con llenar a las personas de esperanzas politizando el dolor de los necesitados y es esta la sensación que me queda. ¿Cuántos hoy ya no tienen nada para su jubilación?”.

A lo anterior relató que “rechacé el primer retiro de los fondos. Aprobé el segundo y expliqué el por qué: la izquierda quiere hacer desaparecer un sistema cuestionado y desgastado. Existe una buena reforma del gobierno que aún no ve la luz. Mientras, la izquierda se quiere quedar con todo y hacer un fondo común. Ante eso, prefiero que sus dueños se queden con lo que les pertenece y que no se los quiten. El año 2018 presenté un proyecto rechazado por el FA y el PC, un proyecto que va en directa ayuda a la clase media, ¿y que hizo el FA y el PC? votaron no”.

En relación a este nuevo proyecto, Urruticoechea enfatizó que “hoy nos enfrentamos a un proyecto que en una de sus indicaciones habla sobre la imposición de un impuesto sobre el retiro en desmedro de la clase media. No estoy de acuerdo que a la clase media se le cobre impuestos por el retiro de sus fondos, pues hace ver que cada familia es igual cuando cada familia tiene su propia condición”.

Finalmente el parlamentario puntualizó que “es un proyecto complejo, malo, con un futuro oscuro, pero entiendo a su vez que las personas tengan lo que es de ellos, antes que la izquierda lo estatice y los deje sin nada. En el fondo hacia allá apunta el retiro de los fondos”.